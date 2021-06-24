Schneider Electric, "En İyi 25 Tedarik Zinciri Ödülleri"nde 4'üncü sırada yer aldı

Schneider Electric, Gartner'ın "En İyi 25 Tedarik Zinciri Ödülleri"nde 4'üncü sırada yer aldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, listede 6'ncı kez yer almayı başararak tedarik zinciri operasyonlarını güçlendirme ve dijitalleştirme yönündeki tutarlı çabalarının altını bir kez daha çizdi.

Verilen bilgiye göre, Schneider'ın listeye girmeyi başarması son derece zor bir yılda gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanında tedarik zinciri yöneticileri, pandeminin neden olduğu aksaklıkların yanı sıra hava durumuyla bağlantılı bir dizi felaketle ve başka aksaklıklarla yol almak zorunda kalarak operasyonlarını, yerleşik çalışma biçimlerini yeniden düşünmeye ve hızla değişen koşullara yanıt verme konusunda aynı hızda uyum sağlamaya ihtiyaç duydu.

Gartner'ın yıllık sıralaması, tedarik zinciri liderlerini tespit ederek en iyi uygulamalarını ön plana çıkarırken, özellikle de entegre amaç odaklı kuruluşlar, müşteri odaklı dönüştürücüler ve dijitali önceliklendiren tedarik zincirleri şeklindeki üç makro eğilime uyum gösteren tedarik zincirleri takdir ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Tedarik Zinciri Direktörü Mourad Tamoud, "Tedarik zinciri alanındaki meslektaşlarımızdan dünya çapında böylesine takdir görmek gerçekten gurur verici. Tedarik zinciri stratejimiz olan STRIVE sayesinde zor bir yılda dayanıklılık göstermeyi başardık. 2050'ya kadar net sıfır karbonlu tedarik zinciri hedefimiz doğrultusunda operasyonlarımızı daha da karbonsuzlaştırmak ve tedarikçilerimizin de benzer şekilde karbonsuzlaşması için yoğun çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric, Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir kurumu kabul edildi

Verilen bilgiye göre, Schneider Electric, bu yılın başında Corporate Knights tarafından "dünyanın en sürdürülebilir kurumu" kabul edildi ve ESG taahhütlerini hızlandırarak müşterileri ve iş ortakları ekosistemiyle birlikte karbondioksiti azaltmak için 2025 yılına yönelik iddialı hedeflerini açıkladı.

Bu taahhüdün bir parçası olarak Schneider Electric, tedarik zincirinin karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan Sıfır Karbon Projesi'ni yakın geçmişte başlattı. Şirket, bu inisiyatif kapsamında Schneider Electric'in karbon emisyonlarının yüzde 70'ine karşılık gelen ilk 1.000 tedarikçisinden operasyonlarındaki karbondioksit emisyonlarını 2025'e kadar yarıya indirmeleri için taahhüt vermelerini isteyecek.

Schneider Electric'in Lexington, Kentucky'deki üretim tesisi de Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından bir 4. Endüstriyel Devrim (4IR) Gelişmiş Deniz Feneri olarak kabul edildi. Lexington tesisi, 4IR teknolojilerini yüksek ölçekte ve bugüne kadar kanıtlanmış faydalarla uyguladığı için bu ödülü alan 3. Schneider Electric fabrikası oldu.