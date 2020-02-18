Schneider Electric, Fortune'un "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri" listesinde - Son Dakika
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Schneider Electric, Fortune'un "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri" listesinde

7 saat önce

Schneider Electric, Fortune'un "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri" listesinde art arda 3. defa yer aldı.

Schneider Electric, Fortune'un

Schneider Electric, Fortune'un "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri" listesinde art arda 3. defa yer aldı.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, bu yıl elektronik sektöründe 2019'a göre 1 sıra yükselerek 4. sırayı alırken, bu başarı şirketin sektörde her açıdan başarılı olduğunu kanıtlıyor, sürdürülebilirliğe ve herkesin katılımına odaklanarak inovasyon yönündeki çalışmalarını yansıtıyor.

Fortune'un yıllık "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri" listesindeki sıralama, sektörlerinde en yüksek gelir elde eden ABD ve Fortune 500 şirketleri arasında yapılan anketlere dayanıyor.

52 sektörde en iyi performans gösteren şirketleri belirlemek için bu sektörlerden 3 bin 770 yönetici, direktör ve analizciden şirketleri; yenilikçilik, insan yönetimi, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım değeri, ürün ve hizmet kalitesi ve küresel rekabet gücü olmak üzere 9 kriter üzerinden değerlendirmeleri istendi. Schneider Electric, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi ve ürün ve hizmet kalitesi alanlarında da yüksek puan alarak elektronik sektöründe her bir kategoride 3. sırada yer aldı.

"Enerji verimliliğini sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Direktörü Olivier Blum, "Schneider Electric olarak inovasyonun gezegenimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğuna, her yerde herkes için eşit fırsatlar yarattığına ve insanların enerjiden maksimum şekilde faydalanmasını mümkün kıldığına inanıyoruz. Sektörümüzde lider olarak tanınmak inovasyon, sürdürülebilirlik ve hepimizi motive eden ortak ve anlamlı hedefler konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır. Hepimiz için hayat, ilerleme ve sürdürülebilirlik sağlayan enerji verimliliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Schneider Electric, sürdürülebilirlik ve katılıma dair sektör listelerinde düzenli olarak yer alıyor. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Schneider Electric, sırasıyla art arda 7. ve 9. yıl Kurumsal Şövalyeler Global 100 En Sürdürülebilir Kuruluşlar ve Karbon İfşa Projesi (CDP) "A-Listesi" içinde yer aldı. Şirket, aynı zamanda cinsiyet eşitliği ve her türlü çeşitlilik anlamında değerlendirme yapan 2020 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi ve Financial Times Çeşitlilik Liderleri 2020 Raporu listelerinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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