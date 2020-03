Schneider Electric Güvenilir Güç İş Birimi, 2019'da 20'yi aşkın prestijli ödüle layık görüldü - Son Dakika

Schneider Electric Güvenilir Güç İş Birimi, 2019 yılında liderlik, çözümler ve programlar alanlarında 20'den fazla endüstri ödülünün sahibi oldu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Güvenilir Güç İş Birimi, 2019 yılında veri merkezi ve IT sektörlerinde öne çıktı. Bu kapsamda şirket, 2019 yılında liderlik, teklifler ve programlar alanlarında 20'den fazla ödülünü kazandı.

Bu ödüllerin yanında, çeşitli basın ve endüstri kuruluşları ile analistler de Schneider Electric Güvenilir Güç İş Birimi'ni çeşitli sıralamalarda prestijli derecelere yerleştirerek şirketin başarısını tasdik ettiler. Son olarak bağımsız teknoloji kanalı araştırma şirketi Canalys, Schneider Electric'i "EMEA Kanal Liderliğinde Bir Şampiyon" olarak adlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenilir Güç İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Pankaj Sharma, "2019 yılında iş birimimizin aldığı ödüller ve başarılar, sektör lideri olarak çalışmalarımızda yakaladığımız gücü ve müşterilerimize, çalışanlarımıza ve çevremize karşı gösterdiğimiz sorumluğu teyit ve takdir etmektedir. Müşterilerimize, 'Life Is On' stratejisinin her yerde ve herkes için mümkün olduğunu kanıtlayan ve tamamen elektrikli, tamamen dijital bir dünya imkanı sağlayan, yenilikçi enerji yönetimi çözümleri sunmak konusunda kararlıyız. Bu ödüller ise bu misyonu gerçekleştirme çabalarımızın başarısının kanıtı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

EcoStruxure Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Bölüm Başkanı Kevin Brown ise Çözüm Sağlayıcı kategorisinde Yılın IoT Dünyası CxO'su olarak seçildi. IoT World, Brown'ı inovasyonu teşvik etme ve IT sektöründeki aksamaları kabullenerek dönüştürme yeteneği dolayısıyla onurlandırdı. Brown yaptığı açıklamada "Düşünce yapımız oldukça basit: müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz yaparız ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya odaklanırız. Tecrübelerime göre, çeşitlilik barındıran bir ekip müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı mümkün kılarak rekabet avantajı sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, inovasyon ve Veri Merkezleri Başkan Yardımcısı Steven Carlini, global veri merkezi ve bulut pazarını büyük ölçüde etkileyecek bir konumda görülerek, gelecek on yıl içinde izlenmesi önerilen en önemli kişileri listeleyen Data Economy Dergisi Future 100 Listesi'nde yer aldı.

Global Stratejik Müşteriler Başkan Yardımcısı Ivonne Valdes, Altyapı Masonları 2019 Çeşitlilik ve Katılım Şampiyonu ödülüne layık görüldü. Bu ödül, Dijital Altyapı sektörüne çeşitlilik barındıran bir yetenek havuzu çekmenin ve elde tutmanın bir yolunu açarak, kadınlar ve yeterli temsil edilmeyen gruplar için önemli bir etki yaratan sektör liderlerini onurlandırıyor. Valdes ayrıca, bu yıl dokuzuncu kez HITEC Top 100 listesine de dahil edildi.

CRN 2019 Kanalın Kadınları Ödülü kapsamında Güvenilir Güç İş Birimi'nden yedi yönetici, kanal uzmanlıkları ve vizyonlarının yanı sıra teknoloji sektörüne kazandırdıkları ile gelecek nesle ilham vermeleri nedeniyle ödül kazandı. HITEC Top 100 – Hispanic Information Technology Executive Council (İspanya Bilgi Teknolojileri Yürütme Kurulu), Güvenilir Güç İş Birimi'nden üç yöneticiye, teknoloji sektöründeki en etkili ve dikkate değer ilk 100 İspanyol profesyonel listesinde yer verdi. Bunun haricinde şirket 2019'da bir çok kategoride ödül almaya başardı.