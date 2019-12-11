Schneider Electric ile Scale Computing arasında iş birliği - Son Dakika
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Schneider Electric ile Scale Computing arasında iş birliği

6 saat önce

Schneider Electric, Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birlikte perakende sektöründe yaşanan zorluklara güvenilir ve kapsamlı bir çözüm sunmak üzere Scale Computing ile iş birliği gerçekleştirdi.

Schneider Electric ile Scale Computing arasında iş birliği, System.String[]

Schneider Electric, Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birlikte perakende sektöründe yaşanan zorluklara güvenilir ve kapsamlı bir çözüm sunmak üzere Scale Computing ile iş birliği gerçekleştirdi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda şirketin yenilikçi EcoStruxure Micro Data Centers çözümleri Scale Computing HC3 Edge sanallaştırma platformu ile birlikte sunulacak.

Edge bilişimi her büyüklükteki kuruluş için daha ulaşılabilir ve uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanan Scale Computing HC3 Edge ile birlikte Schneider Electric EcoStruxure Micro Data Centers çözümleri perakende sektörünün tüm mağaza içi operasyonlarını optimize etmelerine ve müşteri deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olacak.

Tam entegre ve kuruluma hazır halde gönderilen bu sertifikalı çözüm, çalışma süresini ve dayanıklılığı maksimize ederken perakende kritik iş uygulamalarının korunmasını sağlayan eksiksiz bir IT altyapısını güvenli ve bağımsız bir ortamda sağlıyor. Scale Computing HC3 Edge entegrasyonu ile izole perakende lokasyonlarının kritik iş uygulamalarını daha iyi destekleyen ve kendi kendini yöneten mikro veri merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor.

Scale Computing'in patentli teknolojisi izole lokasyonları Edge bilişim için tek biçimli ve kendi kendini yöneten mikro veri merkezlerine dönüştürmenin yanı sıra mağazaların IoT modernizasyonu için gereken destek, güvenilirlik ve sadeliği sağlıyor. Ürün, perakendeciler için uygulamalarını satış noktasında çalıştırabilecekleri, ayrıca bina yönetimi, güvenlik, stok yönetimi, varlık yönetimi ve diğer uygulamalarını kullanabilecekleri tek bir platform sağlıyor.

Scale Computing HC3 Edge, EcoStruxure Micro Data Centers birlikte kullanım sertifikası sağlıyor, konfigürasyon ve dağıtım sürelerini azaltıyor. Ayrıca Schneider Electric'in uzaktan izleme olanakları sağlayan ve APC Smart-UPS Lityum İyon Kesintisiz Güç Kaynağı ile birlikte kullanıldığında saha servis işlemlerini yaklaşık yüzde 50 azaltan yeni nesil veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM) platformu EcoStruxure™ IT ile birlikte kullanıldığında yönetim operasyonu çok daha kolay bir hale geliyor.

Bunların yanı sıra perakendeciler Schneider Electric'in 7/24 uzaktan izleme ve sorun giderme desteği olan uzman hizmet ofisi EcoStruxure Asset Advisor'dan faydalanabiliyorlar. Scale Computing HC3 Edge perakende çözümü ile kullanıcılar kritik Edge bilişim kaynaklarını, sahada IT desteği ve izleme gereksinimi olmadan uzaktan yönetebiliyor. Çözümün sunduğu avantajlar hızlı kurulum, daha fazla güvenlik, standardizasyon ve uygun maliyet.

"Günümüzün fiziksel mağazaları, Edge bilişim çözümlerine ciddi şekilde yatırım yaparak rekabet güçlerini koruyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Enerji Bölümü, Gelişmekte Olan İşlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Simonelli, şunları kaydetti:

"Günümüzün fiziksel mağazaları, mağaza içi satın alma deneyimini kolay ve etkileşimli hale getiren Edge bilişim çözümlerine ciddi şekilde yatırım yaparak rekabet güçlerini koruyorlar. Mikro veri merkezleri ise kaynağa daha yakın veri işleme gerektiren bu yeni dalga uygulamaları desteklemek için perakendecilerin tercih ettiği entegre çözüm haline geliyor. Scale Computing HC3 Edge perakende çözümünün Schneider Electric EcoStruxure Micro Data Centers içinde sağlanması ile perakendecilerin IT ortamları uygulamalarına dair mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını şimdiden karşılıyoruz ve onları bu yolculukta destekliyoruz."

Scale Computing Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Ready ise "Scale Computing HC3 Edge perakende çözümü, kullanıcıların Edge ve uzak altyapılarını güncellerken yaşadıkları çeşitli sorunları çözmek için geliştirildi. Scale Computing HC3 Edge'in Schneider Electric EcoStruxure Micro Data Centers'la birlikte sunulmasıyla perakendeciler, mağazaların modernizasyonu ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesinde sınıfının en iyisi olanaklara oluyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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