Schneider Electric ilk örnek sürdürülebilir restoranı için McDonald's'la iş birliği yapıyor

McDonald's, Schneider Electric ile iş birliği yaparak Avustralya'daki bininci restoranında entegre bir enerji kullanımı ve kontrol sistemi geliştirdi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik yönünde atılmış önemli bir adım olarak ilham veren bu proje ile verimlilik optimize edilirken enerji tüketimi de azaltılacak.

Melbourne'un Melton South bölgesinde açılan bininci restoran McDonald's markasının Avustralya'daki ilk örnek sürdürülebilir restoranı olacak.

Bu restoran, şirketin çevre üzerindeki etkisini azaltma çabaları kapsamında tarihi bir adım olarak sürdürülebilirlik inovasyonlarını test etmek, değerlendirmek ve uygulamak amacıyla kullanılacak.

Mikro şebeke, iklimlendirme, soğutma ve aydınlatma da dahil olmak üzere restoranın tüm enerji sistemleri Schneider Electric'in entegre EcoStruxure for Retail sistemi tarafından yönetilecek.

Sensörler gün ışığını ve doluluk durumunu izleyecek, enerji tasarrufu için otomatik aydınlatma ve iklimlendirme komutları uygulanacak. Güneşli bir günde sensörler yemek alanındaki ışıkları otomatik olarak kısacak, iklimlendirme restorandaki müşteri sayısına göre ayarlanacak.

Sistem gerçek zamanlı güncellemeler de sağlayacak, iklimlendirme, aydınlatma ve soğutma sistemlerindeki normal dışı durumlar, mobil uygulamada alarm oluşturacak ve derhal düzeltilecek.

Lokasyondaki güneş enerjisi sistemi her yıl yaklaşık 42 bin kWh enerji üretecek, böylece enerjinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olacak.

Yeni restoran ayrıca Happy Meal oyuncak geri dönüşümü, Uber Eats ve Door Dash üzerinden karbon nötr McDelivery, Avustralya'nın ilk geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış PlayPlace ünitesi ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi çeşitli sürdürülebilirlik özelliklerine de sahip olacak.

Bininci restorana enerji sağlamak için kullanılan tüm Schneider Electric ürünleri, Green Premium sertifikasına ve çevre üzerindeki etkiyi azaltacak şekilde yapılandırılmış kullanım döngüsü yönetim sürecine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

"Sürdürülebilirlik, yaptığımız işin temelinde var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Pasifik Başkanı Gareth O'Reilly, McDonald's ile geleceğe yön veren bu önemli projede iş birliği yapmanın kendilerini gururlandırdığını belirtti.

O'Reilly, "Sürdürülebilirlik, yaptığımız işin temelinde var. Global uzmanlığımız ve deneyimimizi, McDonald's Avustralya'nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

McDonald's Avustralya Ulusal Kalkınma Direktörü Diana Grosmann ise şunları kaydetti:

"Bu özel restoran, inovasyon merkezi olarak önümüzdeki yıllarda her yeni McDonald's restoranında, ticari açıdan uygulanabilir sürdürülebilirlik çözümlerinin tasarlanması ve kurulmasında önemli bir rol oynayacak. Bininci restoranımızın açılışı McDonald's için önemli bir gelişme. Faaliyet gösterdiğimiz alanda, olumlu bir fark yaratmak adına yeni ve inovatif yollar bulmaya devam ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Yeni restoranımızın hızla öğrenmemize ve başarılı inovasyon denemelerini yaygınlaştırmamıza yardımcı olmasını umuyoruz. Böylece çevre üzerindeki etkimizi azaltacak uygulama, ekipman ve ürünler geliştirmeye devam edebiliriz."