Schneider Electric'in eşitlik ve katılım politikaları BM buluşmasına damga vurdu - Son Dakika

Schneider Electric, katılım ve çeşitlilik alanlarındaki öncü çalışmaları ile Tiflis'te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) etkinliğinde yer aldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamada, uluslararası buluşmada şirket adına konuşma yapan Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Endüstri İş Birimi Başkan Yardımcısı Mehmet Özalp, bu konudaki taahhütlerini küresel çapta büyük bir adanmışlıkla yerine getirdiklerini vurguladı.

Cinsiyet eşitliğinin önemine dikkati çeken Özalp, şunları kaydetti:

"Çünkü iş yerinde eşitliği, katılımı ve çeşitliliği sağlamanın toplumsal gelişimdeki rolünün ve aynı zamanda şirket olarak hep birlikte, farklılıklarımızdan beslenerek çok daha güçlü bir performans sergilediğimizin farkındayız. Bu kapsamda çalışan sayısının 10 ve üzeri olduğu ülkelerin tamamında, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni hayata geçirmeyi taahhüt ettik. Bu hedefimize ise alanında öncü uygulamaları içeren bir strateji ve liderlerimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımızı kapsayan, katılımcı bir kültür ile ulaşacağız. Bu çalışmalarımızın önemli örneklerinden biri Global Aile İzni politikamızdır. İş dünyasında rol-model olan bu uygulama ile cinsiyet farkı gözetmeden tüm çalışanlarımızın bireysel ve aileleri ile ilgili özel zamanlarda, mevcut yasal izinlerin ötesinde haklar sunarak onları destekliyoruz. Bu sayede çalışanlarımızın iş yeri deneyimlerini güven, değer duygusu ve denge üzerine kurguluyoruz. Aynı zamanda eşit maaş politikamız, kadınların iş hayatında desteklenmesini sağlayan mentorluk programları, çalıştaylar ile kız öğrencilerin teknik kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız, burs olanakları ve onlara ilham verecek etkinliklerimizle kadının güçlenmesi alanına öncülük ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla Kadının Güçlenmesi Prensipleri kapsamında, böyle güçlü bir taahhüdü başarmayı hedefleyen ilk uluslararası şirket olmaktan gurur duyuyoruz."

Schneider Electric, öncü İK çalışmaları ile iş dünyasında örnek teşkil ediyor



Verilen bilgiye göre, Schneider Electric'in 2018 yılında başlattığı Global Aile İzni Politikası sayesinde çalışanlar, iş ve yaşam dengesini sağlamak anlamında önemli haklar ede ediyor. Bu politikayla yeni doğan bir bebeğin karşılanması, hasta veya yaşlı bir aile üyesinin bakımı ve aile üyelerinden birinin kaybında yas süreci gibi temel yaşam aşamalarında yasal düzenlemelerin ötesinde bir ücretli izin politikası uygulanıyor. Uygulama kapsamında birincil derecede ebeveyn olan çalışanlar, doğal doğum ve evlat edinme durumunda 12 hafta, ikincil ebeveynler ise 2 hafta izin kullanabiliyorlar. Yaşlı bakımı veya ağır bir sağlık durumu için ise bir hafta izin ve ailenin bir üyesinin ölümü durumu söz konusu olursa da bir haftalık yas izni alabiliyorlar. Bu politikayla Schneider Electric çalışanları, yaşamlarının en önemli anlarında ücretli izin hakkını kullanabiliyor, özel hayatlarını ve işlerini daha iyi yönetme imkanı kazanıyor.

Schneider Electric, aynı zamanda eşit maaş politikası ile şirket başarısına katkı sağlayan her bir çalışanını cinsiyet göz etmeksizin eşit şartlarda ödüllendiriyor ve çalışanların gelişimleri için eşitlikçi fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, 2019 ücret artış döneminde aynı görevi üstlenen kadın ve erkek tüm çalışanlarının adil ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesini sağladı. Bunun yanı sıra bu süreci yöneten tüm yöneticiler bu konuda farkındalık kazanmak üzere eğitimler alıyor.

Şirketin bir diğer öne çıkan projesi ise işe yeni başlayan kadın satış mühendislerinin, deneyimli kadın satış müdürlerinden rehberlik aldığı mentorluk programı. Böylece işe yeni başlayan kadın çalışanlar, Schneider Electric'e rahatlıkla uyum sağlıyor ve satış görevlerinde en yüksek performansı en rahat hissettikleri şekilde gösterebilmeleri için destek alıyor. Schneider Electric, aynı zamanda kız öğrencilere özel çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Sahada Kadın Teknisyenler Projesi ile kız öğrencilerin teknik eğitimlerini destekliyor ve pratik becerilerini şirket çatısı altında sahada geliştirmelerine olanak tanıyor. Elde ettikleri bu avantajla kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapan kız öğrencilerin Schenider Electric bünyesine katılmaları da şirketin hedefleri arasında bulunuyor.