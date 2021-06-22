Schneider Electric'in "İnovasyon Günü 2021" etkinliği 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde faaliyet gösteren Schneider Electric, 6 Temmuz'da "İnovasyon Günü 2021" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Schneider Electric açıklamasına göre, canlı ve sanal gerçekleştirilecek etkinlikte, dünyanın dört bir yanından kanaat önderleri bir araya gelerek iş büyümesi ve operasyonel stabiliteyi merkezinde sürdürülebilirlik olacak şekilde sağlayabilmek için dijitalleşmenin nasıl kullanılabileceğini derinlemesine tartışacak.

Etkinlikte, çevreci ve kutup gezgini Robert Swan, dijital analist ve antropolog Brian Solis, yazar ve Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Rachel Botsman ve Schneider Electric Güvenli Güçten Sorumlu Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma dahil olmak üzere yerel ve uluslararası konuşmacılar yer alacak.

Konuşmacılar, "dijital teknolojiler daha sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğe nasıl güç verecek?", "dijital dönüşümle güven oluşturmak" ve "şirketlerin ilgisini korumasında sürdürülebilirlik liderliğinin rolü" konularında görüşlerini paylaşacak.

"Dijitalleşme, yeni normalde avantaj sağlamamızı, rekabet gücümüzü korumamızı ve gelişmemizi sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Güçten Sorumlu Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma, "Dijitalleşme, yeni normalde avantaj sağlamamızı, rekabet gücümüzü korumamızı ve gelişmemizi sağlıyor. Müşterilerimizin özellikle çevresel katma değer sunma konusundaki potansiyeli kuşkusuz muazzam. Sürdürülebilirlik günümüzde kurumların ayakta kalabilmesi açısından kritik öneme sahip. Dijitalleşme, uygun bir stratejiyle birlikte bir yandan iş büyümesine yönelik net bir yol haritası ortaya koyarken bir yandan da çevre üzerindeki etkileri en aza indirebilir." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric Güvenli Güçten Sorumlu Pasifik Başkan Yardımcısı Joe Craparotta ise sürdürülebilirlik yolculuğunun dijitalleşmeyle başladığını aktararak, "İş ve IT liderlerinin, bunu stratejilerine esneklik kazandıran ve böylece şirketlerinin net sıfır enerji ve net sıfır karbon gibi hedeflere doğru ilerlemesini sağlayan bir fırsat olarak görmesi gerekiyor. Bu iddialı hedefler, bir zamanlar sürdürülebilir bir işletmenin göstergeleriyken artık akıllı bir işletmenin göstergeleri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, etkinliğe katılanlar aynı zamanda "Galaxy VL ve EcoStruxure Micro Data Center 43U" gibi en son Schneider Electric çözümleri hakkında bilgi alabilecek ve yarının çözümlerinin bugünden nasıl uygulanabileceğini ele alan uygulamalı oturumlara katılabilecek. IT ve veri merkezi uzmanları, IT çözüm sağlayıcıları ve ayrıca tesis müdürleri ve elektrik danışmanları ve yüklenicilere yönelik ara oturumlar ve bağlantı oluşturma fırsatları da olacak.

Etkinliğe, "http://events.se.com/innovation-day-sdt-mea-tr-2021/tur" adresinden ücretsiz kayıt yapılabiliyor.