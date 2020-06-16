Schneider Electric, "Innovation Day: Resilient Digital Transformation" etkinliği ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinden 2 bini aşkın IT sektörü liderini dijital ve interaktif bir konferans ortamında ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, 10 Haziran'da düzenlediği ilk dijital "Innovation Day" ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinden 2 bini aşkın teknoloji liderini bir araya getirdi.

"Innovation Day: Resilient Digital Transformation" adıyla düzenlenen etkinlikte uzmanlar, kurumların bugünün ekonomik koşullarına uyum sağlaması ve büyüme kaydetmesinde teknolojinin rolü ve işlevini tartıştı.

Bu kapsamda bölgeden fikir liderleri, kuruluşların yaşanan zorluklarda ayakta kalmak ve büyüme için fırsatlar yaratmak üzere teknolojiyi en iyi nasıl kullanabileceğine dair içgörüler paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenilir Güç İş Birimi Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziad Youssef, etkinliğin bölge için bir ilk olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz süreç teknoloji yaklaşımlarımızı değiştiriyor. Kuruluşlar teknoloji ve inovasyon alanında dönüşüm için IT kullanımı etrafına inşa edilmiş tek ve entegre bir strateji geliştirme yeteneğine ve çalışanları, müşterileri ve kurumlarının gelişimi için dijital yatırım yapmanın değerine dair net bir anlayış kazanıyor. Bu kapsamda Innovation Day etkinliğimizde IT faaliyetlerinin gelişmesi için neler yapabileceği hakkında güçlü bir fikir alışverişi gerçekleştirdik. Şimdi en iyi dijital vizyona sahip şirketlerin nasıl öne geçtiğine ve iş ortamını yeniden şekillendirdiğine tanık olma zamanı..."

Küresel salgın, dijitalleşme faaliyetlerine hız kattı

Kovid-19 küresel salgınının dijitalleşmeyi hızlandırması nedeniyle yeni dönemde IT harcamalarının artacağı tahmin ediliyor.

Dijital dönüşüm ve inovasyona yapılan yatırımın 2024 yılına kadar Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki toplam IT harcamalarının yüzde 30'una karşılık geleceği öngörülüyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) harcamaları 2023 yılına kadar 6 katına çıkarak 17 milyar dolara, yapay zeka yatırımları ise 2 katına çıkarak 600 milyon dolara ulaşacak.

Bölge çapında hükümetler hızlı büyüme için planlama yaparken, ekonomilerin yeniden hareket etmesini sağlamaya yönelik olarak 5G ağları, veri merkezleri, endüstriyel internet ve Edge bilişim gibi yeni altyapı çalışmaları ivme kazanıyor.

Bu doğrultuda etkinlik boyunca dünyanın dört bir yanından konuşmacılar, kuruluşların yeni ekonomik gerçekliklere uyum sağlayabilmeleri için bugün teknolojiye nasıl bir stratejik yatırım yapmaları gerektiğine dair paylaşımlarda bulundu.

IDC Başkan Yardımcısı Daniel Joe-Jimenez dijital olarak esnek bir kurumun nasıl kurulması gerektiğine dair bir sunum gerçekleştirdi. Joe-Jimenez konuşmasında kuruluşların üç temel adımla teknolojilerini nasıl geliştirebileceğini anlatarak, "Dijital dönüşüm planlarının olgunluğunu değerlendirmek ve benzer kurumlarla karşılaştırmak, kuruluş bünyesinde doğru metrikler oluşturmak ve dijital başarıyı ölçmek ve dijital teknolojilere ve becerilere yatırım yapmak." ifadelerini kullandı.

Uptime Institute'tan Lilia Severina ise teknoloji inovasyonunun şimdiden nasıl hızlandığına dair örnekler paylaştı.

Dünyada ve Orta Doğu ile Afrika çapında telekomünikasyon şirketleri geniş bant kapasitesini artırmak için 5G yatırımlarını artırıyor ve bu da uzaktan tedavi ve uzaktan öğrenme gibi yeni sektörlerin büyümesine destek oluyor.

Severina, tesis ve depolarını tam otomatik hale getirmek isteyen işletmelerde bir artış yaşandığından ve etkileşim kurma ve seyahat etme kabiliyetleri değiştikçe tüketicilerin artırılmış ve sanal gerçeklik gibi inovasyonları nasıl daha fazla kabul ettiğinden de bahsetti.

Türkiye'nin lider teknoloji sağlayıcılarından IT ürünleri dağıtıcısı Arena Bilgisayar Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Çelik de dijitalleşmede ilerleme kaydetmek için şirketlerin aşması gereken zorluklarına değindi.

Çelik, "Dijitalleşme, hem kamu hem de iş dünyası için en önemli odak alanlarından biri konumunda. Güç kesintisi gibi engeller var ve ayrıca güç tüketimi açısından sürdürülebilir olma konusunda daha düşünceli olmamız gerekiyor. Dijital dönüşümün başarılı olması söz konusu olduğunda şirketlerin doğru ortakları seçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.