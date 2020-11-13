Schneider Electric, Innovation Summit etkinliği düzenleyecek

Schneider Electric'in 17 Kasım'da düzenleyeceği Innovation Summit etkinliğinde hastanelere yönelik uzaktan operasyon çözümlerini paylaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşanan pandemi süreci artan taleplerle birlikte hastanede esnekliğin ve uzaktan yönetilebilen akıllı bina sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Schneider Electric, tesislerin işlerinin, koşullara bağlı bakıma odaklanarak önceliklendirilmesi için uzaktan yapılması mümkün olan ve olmayan işleri detaylandırmak amacıyla sağlık hizmetleri tedarikçileriyle yakın iş birliği içinde.

Şirket tarafından düzenlenen ve sağlık sektöründen 20 üst düzey yöneticinin katıldığı panelde sağlık hizmetleri tedarikçileri, tesisle ilgili karşılaşmaları muhtemel zorlukların aşılması konusunda uzaktan operasyonlarla ilgili bilgi aldılar.

Uzaktan erişim ve sorun gidermeyi mümkün kılan bir bina bakım sistemiyle elektrikli sistemler, HVAC, medikal hava kompresörleri, O2 depolama ve acil durum O2 banklarının günlük kontrollerinin daha verimli bir şekilde yapılabileceğinin ortaya koyulduğu panelde uzaktan yönetim platformuyla tesis yönetimi personelinin seyahat sürelerinden ve kaynak kullanımından elde edilecek ciddi azalmalar da vurgulandı.

Uzaktan operasyonlar mevcut teknolojiyle, sadece alarmlara tepki verilmesinin, güç kalitesi dalgalanmaların ve benzer sorunların engellenmesinin çok ötesine geçebilir.

Mevcut uzaktan sistemlerin iyi tarafı öngörme, önlem alma, proaktif olarak sorun giderme ve çözme kapasitesidir. Hastane bina yönetimi sistemleriyle sorunlar, yüksek kaliteli verilerle kesintiye neden olmadan engellenebilir.

Bugünün uzaktan kontrol çözümleri, pandemi veya doğal afet gibi daha önce görülmemiş koşullara maruz kalan kuruluşların daha hızlı ve daha esnek bir şekilde uyum sağlamasını mümkün kılarak iş sürekliliği sağlar.

Yüzde 80 - 90 seviyesinde uzaktan onarım oranlarıyla uzaktan operasyonlar birçok sorunu daha müşteri farkına varmadan çözebilmekte, çalışma süresini artırmakta, varlık kullanım ömrünü uzatmakta, çalışanların güvenliğini sağlamakta, sistem kullanılabilirliğini ve ulaşılabilirliğini maksimize etmekte, böylece kritik klinik ve klinik dışı hizmetlerin kesintisiz olarak sağlanmasını mümkün kılmaktadır.

Bina altyapı yönetimini saha dışındaki uzmanlara teslim ederek engellemeye odaklanılması, hastanenin tesis yönetimi personelinin başka ve daha önemli ihtiyaçlarla odaklanmasına izin vermektedir. Elde edilen verimlilikler üretkenliği artırmakta, maliyetleri ve enerji tüketimini azaltmaktadır.

Schneider Electric, tesislerin işlerini, rutin bakım yerine koşullara bağlı bakıma odaklanarak önceliklendirebilmesi için uzaktan yapılması mümkün olan ve olmayan işleri detaylandırmak amacıyla sağlık hizmetleri tedarikçileriyle yakın iş birliği içinde.

EcoStruxure for Healthcare proaktif ve danışmanlık bazında çalışarak, en iyi verilerle harcanan enerjiyi takip ederek, sorunlu alanları belirleyerek ve kaynakları akıllıca tahsis ederek sorunların daha ortaya çıkmadan engellenmesine yardımcı oluyor.

Yenilikler geliştirmek kadar sağlık sektörünün bu vizyona ortak olması ve bu sayede içinden geçmekte oldukları zorlu koşullarda güçlü bir destek bulmalarının da önemli olduğunu vurgulayan Schneider Electric, 17 Kasım'da, online olarak düzenleyeceği Innovation Summit etkinliğinin ana gündem maddelerinden birini de Hastanelerde Sürdürülebilirlik ve Esneklik olarak belirledi. Oturumda sağlık tesislerinde dijital ve elektriksel altyapılar ile geleceğin dijital hastane konseptleri ve iş birliği olasılıkları tartışılacak.

Bu yıl 3 bine yakın profesyonelin katılımının öngörüldüğü etkinlik hem ulusal hem de uluslararası arenadan uzmanların özel sunumlarına sahne olacak.

İnteraktif bir ortamda güçlü bir networkten faydalanma imkanı sunulan bu dijital buluşmada katılımcıların 3D inovasyon merkezi turu ile de yenilikleri deneyimleme fırsatı olacak.