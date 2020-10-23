Schneider Electric, Innovation Summit ile sektörün en büyük dijital etkinliğine imza atıyor - Son Dakika

Schneider Electric'in düzenleyeceği Innovation Summit'te, katılımcılar dünyadan alanında öncü konuşmacıları dinleme imkanı elde edecek.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket 2018 yılında İstanbul'da gerçekleştirdiği ve 3 binin üzerinde katılımcı ile yoğun ilgi gören Innovation Summit'i bu yıl 17 Kasım'da çevrimiçi konferans olarak düzenliyor. Şirketin 11 etkinlikle dünya çapında gerçekleştireceği buluşmaların Türkiye ayağında, dijital platform üzerinden interaktif bir paylaşım alanı yaratılacak. Ayrıca katılımcıların 'chat' üzerinden Schneider Electric uzmanlarıyla bire bir görüşmeleri de mümkün olacak. Böylece dijital çözümler alanında lider olan şirket, yenilikçi iş yapış modelleri ve müşterileri ile iletişim ve ilişki yöntemlerini de başarılı bir şekilde dijitalleştirdiğini gözler önüne sermeye hazırlanıyor.

Schneider Electric yeni dijital dünyanın perdelerini aralıyor

Bu yıl 2 bine yakın profesyonelin yer alması beklenen etkinlikte Schneider Electric Dünya Başkanı ve CEO'su Jean- Pascal Tricoire, Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont ve Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer özel konuşmalar gerçekleştirecek. Ayrıca strateji konuşmaları, uzmanlık oturumları ve konuk konuşmacılar ile yeni, dijital dünyanın perdeleri aralanacak.

Innovation Summit Türkiye etkinliğinin strateji konuşmaları kapsamında iş dünyasındaki gelişim alanlarına yönelik yeni nesil bakış açıları ve yenilikçi uygulamalar paylaşılacak. Akıllı üretim, servis partnerlikleri, inovatif yazılımlar, akıllı bina yönetimi, elektrik dağıtım ve akıllı şebekelerde yenilikler gibi pek çok kritik konu masaya yatırılacak. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı ve Akbank Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş etkinlikte konuk konuşmacı olarak yer alacak.

Uzmanlık oturumlarında ise Gıda, Su ve Atıksu, Otel, Makine ve Sağlık gibi endüstrilere özel gelişim alanları ele alınacak. Aynı zamanda şirketin açık mimari sistemi EcoStruxure başta olmak üzere fark yaratan çözümleri tanıtılacak. Innovation Summit'e özel tasarlanan 3D İnovasyon Merkezi ile ise katılımcılar, sanal platformda ürün ve çözümleri Schneider Electric uzmanlarından dinleyerek deneyimleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, etkinliğin kovid-19 küresel salgını ile birlikte kritik önem kazanan esneklik, verimlilik ve dayanıklılık konularında kurumlara yol gösterici bir rol oynayacağını belirtti.

Tuncer, "Bugün şirketlerin temel önceliği bir yandan maliyetleri azaltırken bir yandan da müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmektir. Böyle bir hizmeti uzun zamandır müşterilerine başarıyla sunabilen bir şirket olarak biliyoruz ki bu ancak dijitalleşme ile mümkün. Dijital teknolojiler yarattığı esneklik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve uzaktan yönetim ile şirketlere rekabette güçlü bir konum sağlıyor. Her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bu kabiliyetleri en doğru şekilde kurumlara kazandırmanın yollarını konuşacağımız Innovation Summit buluşması da sadece Türkiye için değil bölge için de kıymet taşıyor. Bu kapsamda güçlü konuşmacılar ve stratejik konu başlıkları ile endüstri liderlerini gelişime birlikte yön vermeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.