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Schneider Electric, İnovasyon Günü 2021'e ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Schneider Electric, İnovasyon Günü 2021'e ev sahipliği yaptı

07.07.2021 15:42
Schneider Electric, İnovasyon Günü 2021'e ev sahipliği yaptı, System.String[]

Schneider Electric, İnovasyon Günü 2021 etkinliğine ev sahipliği yaparak, dünyanın dört bir yanından kanaat önderlerini bir araya getirdi.

Schneider Electric, İnovasyon Günü 2021 etkinliğine ev sahipliği yaparak, dünyanın dört bir yanından kanaat önderlerini bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte sürdürülebilir dijital dönüşümün önemine değinildi.

Schneider Electric, İnovasyon Günü 2021'de dünyanın dört bir yanından kanaat önderlerini ağırladı.

Schneider Electric'in en son çözümleri arasında yer alan Galaxy VL ve EcoStruxure Micro Data Center 43U ürünlerine dair detaylı bilgilere İnovasyon Günü 2021 etkinliği sırasında doğrudan erişebilen katılımcılar, aynı zamanda yarının çözümlerinin bugünden nasıl uygulanabileceğini ele alan pratik oturumlara da katılma şansı elde etti.

Etkinlik boyunca IT ve veri merkezi uzmanları, IT çözüm sağlayıcıları, ayrıca tesis müdürleri, elektrik danışmanları ve yüklenicilere yönelik uygulanabilir çözümlerini sunan Schneider Electric, dünya çapında başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktı.

Etkinliğin bu yılki konuşmacılarından biri çevre aktivisti, yazar ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Robert Swan oldu. Açıklamada Swan hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Swan, Antarktika Yolculuğu sırasında iklim değişikliği sorunuyla bizzat karşılaşan bir isim. 11 yaşından beri her iki kutup noktasında da yürüyen ilk adam hayaliyle yaşayan Swan, 22 yıllık planlama, eğitim, maddi ve fiziksel zorluklara katlandıktan sonra amacını gerçekleştirdi. Ancak, 70 gün sonra kutup noktasında aldığı hasar nedeniyle gözleri renk değiştirdi ve cildi ciddi şekilde kabarmaya başladı. Swan, yolculuğunu tamamlayıp eve döndüğünde bunun nedenini anladı. Çünkü ozon tabakasındaki büyük deliğin altında yürümüşlerdi. Swan, 'Bu, türümüzün bu gezegende hayatta kalmasının bir başkasının sorunu olmadığını tam olarak anladığım andı. Daha büyük bir yapıda oynayabileceğim bir rolüm olduğunu fark ettim.' Swan, o günden itibaren iklim değişikliğinin etkisine doğrudan maruz kalan bir çevre aktivisti olarak, yalnızca Antarktika değil, gezegenimizi de korumaya kendini adadı."

Öte yandan açıklamada şirket hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Schneider'in amacı herkesin enerji ve kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmak, süreçleri ve sürdürülebilirliği ilişkilendirmektir. Schneider Electric'te biz buna Life Is On diyoruz.Misyonumuz Sürdürülebilirlik ve Verimlilikte dijital iş ortağınız olmaktır.Dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla kullanım döngüsünün tamamında dünya lideri süreç ve enerji teknolojilerini, uç nokta - bulut bağlantı ürünlerini, kontrolleri, yazılım ve hizmetleri entegre ediyor; evler, binalar, veri merkezleri, altyapı ve sektörlerde entegre şirket yönetimini mümkün kılıyoruz."

Antarktika, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, İnovasyon Günü 2021'e ev sahipliği yaptı - Son Dakika Ekonomi


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