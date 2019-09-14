Son Dakika Haberleri: Schneider Electric İnovasyon Tırı Tekirdağ'da
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Schneider Electric İnovasyon Tırı Tekirdağ'da

1 saat önce

Schneider Electric'in, sanayicileri, küresel çapta öncülük ettiği sanayideki dijital dönüşüme dair en son yeniliklerle tanıştırmak üzere hazırladığı İnovasyon Tırı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine ulaştı.

Schneider Electric'in, sanayicileri, küresel çapta öncülük ettiği sanayideki dijital dönüşüme dair en son yeniliklerle tanıştırmak üzere hazırladığı İnovasyon Tırı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine ulaştı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, İnovasyon Tırı, Tekirdağ'da sanayicileri küresel çapta öncülük ettiği endüstriyel dijital dönüşüme dair en son yeniliklerle tanıştırdı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm gün süren etkinliklerde katılımcılar yeni nesil teknolojileri deneyimleme ve Schneider Electric uzmanları ile yeni yol haritaları yaratma fırsatı yakaladı.

Katılımcılar düzenlenen seminer programı ile geleceğin çözümleriyle ilgili bilgilendirildi.

Schneider Electric İnovasyon Tırı, katılımcılara birbiriyle haberleşen ürünler ve Iot tabanlı yazılımları deneyimlemenin mümkün olduğu özel bir ortam sundu.

Schneider Electric uzmanları, sektör temsilcilerinin endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarını şekillendirmelerine de destek oldu.

Sektör profesyonellerine sunulan kapsamlı buluşma etkinliğinde dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makine çözümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler, katılımcılara anlatıldı.

Etkinliklerde Schneider Electric'in Iot tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure'ın son yenilikleri de tanıtıldı.

EcoStruxure; kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda nesnelerin interneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor.

Böylece bina, güç, veri merkezi, makine, tesis ve şebeke alanlarında endüstrinin tüm katmanlarında dijital dönüşüme hizmet ediyor.

Tır, 17 Eylül'de Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde olacak.

Schneider Electric İnovasyon Tırı Tekirdağ'da

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:23 Kaynak: AA
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