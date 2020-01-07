Schneider Electric Katar Ülke Genel Müdürlüğü görevine İsmail Yamangil atandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Schneider Electric Katar Ülke Genel Müdürlüğü görevine İsmail Yamangil atandı - Son Dakika Ekonomi

Schneider Electric Katar Ülke Genel Müdürlüğü görevine İsmail Yamangil atandı

6 saat önce

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yamangil, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Schneider Electric Katar Ülke Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Schneider Electric Katar Ülke Genel Müdürlüğü görevine İsmail Yamangil atandı, System.String[]

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yamangil, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Schneider Electric Katar Ülke Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yamangil, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yeni görevine başlarken şirketin Körfez Ülkeleri bölgesindeki gelişiminde rol alacak.

Kariyerine 2005 yılında Pulse Eldor Corporation'da başlayan Yamangil, 2007 yılında Schneider Electric'e katıldı.

Şirket bünyesinde Servis İş Birimi, Bursa Bölge Müdürlüğü, Ticari Politikalar Direktörü ve son olarak Türkiye ve Orta Asya Retail İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı rollerinde görev alan Yamangil, Schneider Electric organizasyonunun büyümesine önemli katkı sağladı.

Bayi kanalı yapılanması,ticari politikalar, fiyat stratejisinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi, elektronik ticaret platformu gelişimi ve tahsilat süreçlerinin dijital platforma taşınması gibi konularda çalışmalara liderlik etti.

Yamangil, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahip.

Türkiye, Katar, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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