Schneider Electric, Liv Hospital Gaziantep'in çözüm ortağı oldu

Schneider Electric, Türkiye'de dijital hastane konseptinin yaygınlaşması açısından önem taşıyan Liv Hospital Gaziantep'in çözüm ortaklığını üstleniyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, çevreye duyarlılığın, enerji verimliliğinin, hasta güvenliği ve memnuniyetinin en üst düzeyde öncelik olarak belirlendiği projede, Schneider Electric'in Ecostruxure mimarisi ve yenilikçi çözümleri tercih ediliyor. Nesnelerin interneti ve bulut tabanlı geleceğin otomasyon çözümlerinden yararlanılıyor. Schneider Electric ayrıca, EcoXpert ve EcoStruxure Power gibi çözümleriyle tasarımdan uygulamaya her adımda projeye katkı sağlıyor.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla şirket, otomasyon başta olmak üzere alçak gerilim, orta gerilim, yapısal kablolama, anahtar priz gibi ürün gruplarında projeye özel çözümler yaratmaya odaklanıyor. Liv Hospital Gaziantep'te yeni nesil Power Monitoring Expert ve Power Scada Operations yazılımlarına ek olarak Ecostruxure mimarisinin en üst katmanında bulunan Power Advisor yazılımı da kullanılıyor. Bulut tabanlı bu yazılım, enerji kalitesi ve verimliliği ile ilgili aksiyonları önleyici bakım bildirim ve raporlamaları sunuyor. Bu çözümler sayesinde projede yüzde 30'a varan enerji tasarrufu ve yüzde 20'nin üzerinde operasyonel maliyet tasarrufuna ulaşılması hedefleniyor.

Schneider Electric çözümleriyle oluşturulan uçtan uca dijital bir sistem; hastanenin sürdürülebilir, güvenilir, verimli ve güvenli bir hizmet sunmasını garanti altına alıyor. Ayrıca şirket, yenilikçi çözümleriyle sağlanacak enerji ve operasyonel verimlilik ile yatırım maliyetinin 2 yıl içerisinde geri dönüşünü sağlamayı taahhüt ediyor.

"İlklere imza atacak ve geleceği şekillendirecek bir çalışma"

Liv Hospital Gaziantep, Türkiye'de dijital hastane konseptinin yaygınlaşması, daha verimli ve kesintisiz enerjiye sahip hastaneler oluşturulması açısından önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, kullanılan yeni nesil teknolojilerle projenin emsal teşkil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir hastaneleri ve özel hastanelerde sahip olduğumuz tecrübenin hem ülkemizde hem de bölgede örnek alındığını görüyoruz. Liv Hospital Gaziantep projesi de bölgesel çapta ilklere imza atacak ve geleceği şekillendirecek bir çalışma. 2018 yılında ilk kez düzenlediğimiz Innovation Summit Istanbul'da temellerini attığımız iş birliğimiz ile Liv Hospital ailesinin güçlü ve yenilikçi bir üye kazanmasında rol almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede ülkemize ekonomik ve toplumsal değer sunan çalışmalarımıza da bir yenisini eklemiş bulunuyoruz."