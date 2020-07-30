Schneider Electric ödüllendirme programı FAZPuan'ın mobil uygulaması yenilendi

Schneider Electric, uluslararası arenada başarısı kanıtlanmış ödüllendirme programı FAZPuan'ı yeni mobil uygulaması ile çok daha gelişmiş, kolay ve hızlı bir platforma taşıyor.

Schneider Electric'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında The Loyalty Magazine tarafından en iyi sadakat programlarından biri olarak gösterilen FAZPuan, yenilenen ve güçlenen mobil uygulaması ile Türkiye çapında tüm elektrikçilere ve perakende satış noktalarına karlı fırsatlar sunuyor. Bu platform ile Schneider Electric paydaşları www.fazpuan.com web sitesi üzerinden aldıkları ürün karşılığında puan kazanıyorlar ve bu puanlarla tatilden küçük ev aletlerine, aksesuarlardan teknolojiye kadar pek çok farklı ödüle sahip olabiliyorlar.

Schneider Electric, sektör temsilcileri tarafından büyük ilgi gören FAZPuan programında kullanıcı deneyimini artıran yeni mobil özellikleri tanıttı. Ayrıca yeni nesil bu uygulamaya özel olarak da bir kampanya başlattı. Bu kapsamda FAZPuan'da yeni kayıtlara özel ilk puan girişlerine ek +250 puan hediye ediliyor.

Yenilenen mobil uygulama ile ürün kutuları üzerinde yer alan barkodlar direkt okutulabiliyor. FAZPuan kodu web sitesine giriş yapmaya gerek olmadan uygulama üzerinden sisteme girilebiliyor. Kullanıcıya özel hizmet veren satış temsilcisine ait bilgiler uygulama üzerinden görüntülenebiliyor ve direkt irtibata geçilebiliyor. Kampanya ve yenilikler bildirimlerle kullanıcıya hızlıca ulaşıyor. FAZPuan geçmiş hareketleri görüntülenebiliyor. Bir mesajla Schneider Electric'e ulaşmak mümkün oluyor.