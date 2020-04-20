Schneider Electric, PAGDER & ASLAN OSB'nin çözüm ortağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Schneider Electric, PAGDER & ASLAN OSB'nin çözüm ortağı oldu - Son Dakika

Schneider Electric, PAGDER & ASLAN OSB'nin çözüm ortağı oldu

6 saat önce

Schneider Electric, Türkiye'nin ilk ihtisas plastik organize sanayi bölgesi olarak faaliyete geçecek olan PAGDER & ASLAN OSB (PAOSB) ile iş birliği yaptı.

Schneider Electric, PAGDER & ASLAN OSB'nin çözüm ortağı oldu, System.String[]

Schneider Electric, Türkiye'nin ilk ihtisas plastik organize sanayi bölgesi olarak faaliyete geçecek olan PAGDER & ASLAN OSB (PAOSB) ile iş birliği yaptı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin yeni plastik üretimi üssü Kırklareli PAGDER & ASLAN Organize Sanayi Bölgesi'nin (PAOSB) çözüm ortağı oldu. Plastik endüstrisinde sanayi yapılaşmasının en önemli yatırımı olan bu projede Schneider Electric, enerjinin güvenli ve verimli kullanımı için yeni nesil teknolojileri ile yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Organize Sanayi Bölgelerinden Sorumlu Satış Yöneticisi Yücel Erkan, "Türkiye'nin ilk özel sanayi bölgesi olan PAOSB ile iş birliğimiz kapsamında, yenilikçi bir enerji altyapısı kurulması için çalışıyoruz. Alanında öncü teknolojilerimizle uçtan uca bağlı bir sistem inşa ediyoruz. Böylece plastik üreticilerinin en temel ihtiyaçlarından biri olan kesintisiz enerjiyi Schneider Electric güvencesi ile sunmayı hedefliyoruz." dedi.


Açıklamada yer verilen detaylara göre, projenin ilk etabında 13 dağıtım merkezinin haberleşebilir sensörlerle donatılmış orta gerilim hücrelerinin tedariki gerçekleştirilecek. Ardından alçak gerilim, orta gerilim hücreler ve rölelerin uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi için Schneider Electric'in sunduğu SCADA sistemi kurulacak.

Son aşamada ise Schneider Electric EcoStruxture çözümünün tamamlanması ve uçtan uca bir çözüm sunulması için Power Advisor ve Asset Advisor çözümlerinin kurulumu sağlanacak. Böylece tamamen haberleşebilir, uzaktan izlenebilir, kontrol edilebilir dijital bir OSB altyapısı kurulacak. Bu da enerjinin 7/24 takibini ve akışını sağlamayı mümkün kılacak. Aynı zamanda herhangi bir arıza önceden tespit edilebilecek ve kestirimci bakım uygulanabilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:40 Kaynak: AA

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