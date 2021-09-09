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Schneider Electric, sektörünün 1 numaralı sürdürülebilir markası seçildi - Son Dakika

Schneider Electric, sektörünün 1 numaralı sürdürülebilir markası seçildi

09.09.2021 10:58
Schneider Electric, sektörünün 1 numaralı sürdürülebilir markası seçildi, System.String[]

Schneider Electric, Avrupa'nın başlıca Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ESG) derecelendirme kuruluşu ve Moody's Group'un parçası olan Vigeo Eiris tarafından sektöründe gösterdiği performans ile en üst sırada yer aldı.

Schneider Electric, Avrupa'nın başlıca Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ESG) derecelendirme kuruluşu ve Moody's Group'un parçası olan Vigeo Eiris tarafından sektöründe gösterdiği performans ile en üst sırada yer aldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Vigeo Eiris tarafından sektörünün 1 numaralı sürdürülebilir markası seçildi.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde lider Schneider, FTSE4Good Endeksinin ve Euronext Vigeo Eiris endekslerinin yıl ortası değerlendirmelerinde dünyanın en sürdürülebilir liderleri arasında bulunuyor.

Schneider Electric, bu yılın başlarında Corporate Knights Global 100 Endeksi tarafından 2021 yılında dünyanın en sürdürülebilir kuruluşu olarak seçildi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Vigeo Eiris tarafından yakın zamanda yapılan derecelendirme ve FTSE4Good Endeksine dahil edilmesi, grubun son yıl ortası geliştirme raporunda da görülebilen, devam eden sürdürülebilirlik çabalarının önemli bir kanıtı oldu.

Schneider, bu yılın ocak ayında faaliyete geçirilen 2021-2025 Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) hedeflerini belirlemek ve geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rapor, Schneider'in ilk 1000 tedarikçisinin yüzde 91'inin, operasyonlarının CO2 ayak izini 2025 yılına kadar düşürmeyi hedefleyen ve yakın zamanda başlatılan "Sıfır Karbon Projesine" katılması gibi Grubun önemli başarılarının altını çizdi.

Bu yıl şu ana kadar, Schneider, 2018 yılından beri müşterilerinin tasarruf etmesine ve 302 milyon ton CO2 emisyonunu önlemesine yardımcı oldu ve müşterilerinin kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için destek vermeye devam ediyor.

Vigeo Eiris değerlendirmesi her iki yılda bir, 23 ilgi alanını kapsayan bilgilere göre gerçekleştiriliyor

Vigeo Eiris derecelendirmesi, Schneider'ı Elektronik Parçalar ve Ekipman sektöründe Avrupa'nın en iyi şirketleri arasında 71/100 puanıyla birinci sırada gösteriyor ve önceki yıla göre beş puanlık bir artışa işaret ediyor.

Vigeo Eiris değerlendirmesi her iki yılda bir, iklim değişikliği, sağlık, güvenlik, çevre sorunları ile insan ve işçi hakları gibi 23 ilgi alanını kapsayan bilgilere göre gerçekleştiriliyor.

Bu derecelendirme sayesinde Schneider, kurumsal sorumluluk alanındaki performansları açısından en üst sıralardaki şirketlerden oluşan Dünya 120, Avrupa 120, Avro Bölgesi120 ve Fransa 20 gibi Euronext V.E endekslerinde yer aldığını da doğrulamış oluyor.

Ek olarak, yılda iki kez ESG uygulamaları ve şeffaflık açısından en iyi şirketleri sıralayan FTSE4Good serisi, FTSE4Good'un birinci yıl ortası incelemesinden sonra 2021 yılında Schneider'ı altıncı defa listesine dahil etti.

Grup, sektör ortalaması 2,1 olmasına rağmen 4,5/5 puan aldı ve önceki yıla kıyasla skorunu muhafaza ediyor.

Münir Karaloğlu, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, sektörünün 1 numaralı sürdürülebilir markası seçildi - Son Dakika Ekonomi


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