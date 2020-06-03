Schneider Electric, sınır bilişim ile müşterilerine destek oluyor

Schneider Electric, sınır bilişimin doğru şekilde kullanılması durumunda kurumların operasyonlarında hata, arıza ve risklerin önüne geçebileceklerini, aynı zamanda hizmetlerinde yüksek performans ve verimlilik elde edebileceklerini belirtiyor.

Firmanın açıklamasında, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, sınır bilişim (Edge Computing) alanında başarılı bir operasyonun temel özelliklerini ve bu sayede kurumların sağlayabilecekleri avantajları paylaştı.



Klasik veri merkezi hizmet modelleri, merkezi mimariye yönelik tasarlanıyor. Sınır (Edge) ise dağıtık mimariden faydalanıyor, bu iki sistemi aynı şekilde inşa etmek, çalıştırmak ve güncel tutmak mümkün değil. Sınır bilişim, hizmet dağıtımında karmaşıklığı artırıyor. Sahada personel bulunmadığından birden fazla saha ve uzak lokasyonda veri tabanı yöneticisi, mühendis, elektrik uzmanı ve güvenlik görevlisi bulundurmak büyük bir bütçe gerektiriyor. Dolayısıyla kullanıcının basit, entegre ve uygun maliyetli bir çözüme, yani yazılıma ihtiyacı oluyor.

Edge, donanım ve operasyonlarda büyük bir dönüşüm gerektiriyor. Personel sayısı az lokasyonlarda IT hizmetleri sağlamak ve maliyetleri azaltmak için yazılımdan faydalanılıyor. Yazılım ve hizmetler ile ilgili sınır vizyonunun özellikleri ise şöyle:

"Doğru ve kullanılabilir veriler almak için tüm varlıklara bağlanma olanağı, doğru beceri ve bilgi setine sahip özel bir destek ekibi, geniş ve derin bir uzmanlığa sahip sertifikalandırılmış bir ulusal iş ortağı ağı, müşteriler için varlıklar, bakım ve iş emirlerinin gerçek zamanlı görünürlüğü ile hizmetler ve edge bilişimde büyük dönüşüm."

Schneider Electric, sınırda daha verimli bir hizmet modelini mümkün kılacak unsurları teknoloji, yetenek yönetimi, dijitalleşme, yaratıcılık ve bağlanabilirliğin doğru kombinasyonu olarak belirtiyor. Eski yöntemlerde her cihaz ayrı olarak yönetilir ve kendi IP adresine sahip olurdu. Yeni uygulamalarda ise tüm parçalar tek bir sistem halinde yönetiliyor.



Sınır siteleri ayrı bileşenler olarak değil, tek ve entegre bir mikro veri merkezi şeklinde işlem görüyor. Ekipmanlardaki sorunlar arıza teşhisi ile görüntüleniyor. Varlıklar bakım, onarım ve optimizasyon tavsiyelerine göre önceliklendiriliyor. Uzaktaki uzmanlar performans trendlerini düzenli olarak inceleme ve raporlama imkanına sahip oluyor.



Bu doğrultuda sınır, kritik altyapı, sınır için cihazlar, yazılım ve hizmetlerden oluşan toplam bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu sayede minimum riskle ekonomik ve verimli çalışma sağlayan bağlantılı bir ağ olarak çalışıyor. Bu ağın inovasyonla sürekli olarak geliştirilmesi ile de sınır, yeni ve güçlü hizmet potansiyelleri taşıyor.



Schneider Electric'in, sınırın gerçek değerine dair paylaştığı bir örneğe göre, 2 bin 300 mağazaya sahip büyük bir ev dekorasyon ürünleri tedarikçisi, UPS ürünleri için yönetim hizmetleri alarak ortalama aktif arıza sayısını 70'ten 10'a düşürdü. Bu sayede, çalışma saatlerinden 3 bin 600 saat tasarruf edildi ve stabilitede yüzde 82 iyileşme sağlandı. Schneider Electric, bu gibi verimlilik, hız ve esneklik fırsatları ile sınır bilişimin hizmet modellerini net bir şekilde dönüştürebileceğine işaret ediyor.