Schneider Electric, sürdürülebilirlik hedeflerine istikrarlı ilerliyor - Son Dakika

2020 arasındaki sürdürülebilirlik taahhütleri konusundaki ilerlemeyi ölçen Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi'ne göre, 2019 yılı sonunda 10 üzerinden 7 puan alma hedefini, 7,77 puanla aştı.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan 2020 arasındaki iddialı sürdürülebilirlik taahhütleri konusundaki ilerlemeyi ölçen Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi'nden 21 göstergenin sonuçlarını duyurdu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, yılın her çeyreğinde yayınlanan bu ölçek, COP 21 taahhütleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri doğrultusunda hazırlandı.Bağımsız bir denetçi tarafından onaylanan Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi kapsamında şirket, 2019 yılı sonunda 10 üzerinden 7 puan alma hedefini, 7,77 puanla aştı.

"Bu yıl bizim için bir mihenk taşı olacak"

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches, yayınlanan son rapora ilişkin, "Şu anda iki yıl önce verdiğimiz sözlerin meyvelerini topluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Desroches, Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi'nin iklim, döngüsel ekonomi, sağlık ve eşitlik, etik ve gelişim gibi farklı ve kompleks konularda daha sürdürülebilir bir dünya için hızlı ve yenilikçi değişimlerin mümkün olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Desroches şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerindeki ekiplerimizin ve iş ortaklarımızın ortak hedefimize katkıda bulunmak konusundaki bağlılığı mutluluk verici. Bu ortak hedefler özellikle şirket dışındaki uzmanlar tarafından teyit edildiği için doğru yolda olduğumuzdan eminim. Bu yıl bizim için bir mihenk taşı olacak çünkü kendimizi iddialı bir hedefe ulaşmaya zorluyoruz ve BM Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri doğrultusunda Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi 2021-2025 için hissedarlarımızı yeni programlar tanımlamamıza yardımcı olmaya davet ediyoruz."

"A Listesi"ne seçilen 22 Fransız şirketten biri oldu

Schneider Electric, Corporate Knights tarafından belirlenen ve 7 bin 500'den fazla şirketin değerlendirildiği en sürdürülebilir "Global 100" şirket arasındaki yerini aldı.

Şirket, 7 yıldır üst üste yer aldığı genel sıralamada 29. sırada ve kendi kategorisinde birinci sırada gösterildi.



Schneider Electric, CDP kapsamında üst üste 9 yıldır, 8 bini aşkın katılımcı içinden "A Listesi"nde seçilen 179 şirketten ve bu listedeki 22 Fransız şirketinden biri oldu. Grup ayrıca CDP'nin Tedarikçi Sorumluluk Puanlaması Liderlik Tablosundaki (SER) yerini de korudu.



Karbonda nötrlük sağlama hedefi doğrultusunda ilerleyen Schneider Electric, 2030 yılına kadar 14 bin şirket aracını elektrikli araçlarla (EV) değiştirmek için EV100 inisiyatifi üyeliğini duyurdu.