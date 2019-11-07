Son Dakika Haberleri: Schneider Electric'te "inovasyon deneyimi program liderliği"ne atama
Son Dakika Ekonomi Schneider Electric'te 'inovasyon deneyimi program liderliği'ne atama

Schneider Electric'te "inovasyon deneyimi program liderliği"ne atama

6 saat önce

Schneider Electric inovasyon deneyimi program liderliği görevine Türker Öztürk getirildi.

Schneider Electric'te

Schneider Electric inovasyon deneyimi program liderliği görevine Türker Öztürk getirildi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, inovasyon deneyimi program liderliği görevine Türker Öztürk'ü atadı.

Öztürk, böylece şirketin uluslararası çapta müşterileri ve iş ortaklarına yenilikleri sunması üzerine çalışan global ekibin yöneticiliğini üstleniyor.

Öte yandan Öztürk, dijital dönüşümü şekillendirecek şirket inovasyonlarının sunulması için düzenlenen Innovation Summit ve İnovasyon Yolda gibi etkinliklerin küresel çapta kurgulanmasından sorumlu olarak çalışmalarına devam edecek.

Kariyerine 2004 yılında yerel bir zayıf akım şirketinde başlayan Öztürk, 2007-2014'te bu şirkette teknik müdür olarak görev aldı. 2014 yılında Schneider Electric'e müşteri proje yöneticisi olarak katılan Öztürk, ardından EcoStruxure Çözüm Yöneticisi olarak ülke genelindeki dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağladı.

Schneider Electric'in Türkiye'de dijital dönüşümü hızlandırmak ve yaygınlaştırmak üzere 2018'de düzenlediği Innovation Summit Istanbul'daki başarısının da etkisiyle Öztürk, inovasyon deneyimi program liderliği görevine getirildi.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü mezunu Öztürk, aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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