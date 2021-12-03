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Schneider Electric'ten elektrik dağıtım sistemleri için güç sistemi çözümleri - Son Dakika

Schneider Electric'ten elektrik dağıtım sistemleri için güç sistemi çözümleri

03.12.2021 10:56
Schneider Electric'ten elektrik dağıtım sistemleri için güç sistemi çözümleri

Schneider Electric, orta ve alçak gerilim elektrik dağıtım sistemlerinde güç kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir dijital ve güç sistemi çözümleri grubunu pazara sundu.

Schneider Electric, orta ve alçak gerilim elektrik dağıtım sistemlerinde güç kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir dijital ve güç sistemi çözümleri grubunu pazara sundu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu çözümler, anında arıza konumu belirleme araçlarının yanı sıra referans tasarımlar, akıllı seçilebilirlik ve güçlü varlık yönetimi araçlarından oluşuyor.

Dünya giderek daha elektrikli hale gelirken, merkezi olmayan ve dijitalleştirilmiş güce olan ihtiyaç da her zamankinden daha fazla artıyor ancak bugüne kadar elektrik varlık yönetimi ve bakımı, bu yeni yaklaşıma uyum sağlamayı seçen kuruluşlar için külfetli, karmaşık ve zaman alıcı oluyor. Tesisler önemli kayıplara, gereksiz işletme ve bakım maliyetlerine neden olan çalışılamayan süre ve güvenilirlik sorunlarını karşılayamıyor.

Elektrik kesintileri sıklığı artıyor. 2003'ten bu yana hava şartlarından kaynaklanan elektrik kesintilerinin yıllık ortalama sayısı iki katına çıktı. Bir kesintinin finansal sonuçları oldukça zarar verici olabiliyor. Sağlık kuruluşlarında çalışılamayan sürelerin ortalama maliyetinin olay başına dakikada 8 bin 851 dolar olduğu öngörülüyor. IT sektörü de enerji kesintilerinden ciddi şekilde etkilenebiliyor. Başka bir deyişle, bir veri merkezinde kesintinin ortalama maliyeti şu anda 740 bin 357 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu durum, sürekli olarak müşterilerinin tesislerinde çalışma süresini yüksek tutmaktan sorumlu elektrik mühendisleri için önemli bir zorluğu gösteriyor. Bu nedenle elektrik mühendisleri, güç kullanılabilirliği ve güvenilirlik açısından müşterilerinin güç ve dijital sistemlerini optimize etmelerine yardımcı olacak özel araçlara ve kaynaklara ihtiyaç duyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güç Ürünleri İş Birimi Başkan Yardımcısı Nadege Petit, "İş ortaklarımızı dikkatle dinledikten sonra tasarım-inşa sürecini optimize etmek, uygulama ve işletmeyle ilgili risk ve maliyetleri azaltmak için hazır tasarımlı, dijital, gelecekte de kullanılabilecek, yüksek kullanılabilirlik ve güvenilir OG/AG sistemleri sağlayacak güç sistemi mimarileri aradıklarını anladık. Bu duyuruyla birlikte bu trendlere yönelik bir dizi güç çözümünü pazara sunuyor ve Schneider Electric'in güç kullanılabilirliği ve güvenilirlik alanındaki pazar lideri konumunu güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric'ten elektrik dağıtım sistemleri için güç sistemi çözümleri - Son Dakika


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