Schneider Electric'ten iş ortaklarına dijital çözümler

Schneider Electric'in çevrim içi konferans olarak düzenlediği Innovation Summit gerçekleşti.

Şirket açıklamasına göre, Schneider Electric'in 11 etkinlikle dünya çapında gerçekleştirdiği buluşmaların Türkiye ayağında, dijital platform üzerinden interaktif bir paylaşım alanı oluşturuldu. 25 farklı oturumun gerçekleştiği Innovation Summit'te 53 konuşmacı dijitalleşen dünya ile ilgili son dönemin gelişmelerini ve öngörülerini paylaştı.

Uzmanlık oturumlarında ise pandemi ile birlikte tüm endüstrilerin temel konusu haline gelen dijital dönüşüm ve bu dönüşümün neden olacağı sorunlar ele alındı.

Gıda, su ve atık su, otel, makine ve sağlık gibi farklı endüstrilere özel gelişimlerin tartışıldığı "İş Ortaklarımız için Dijitalleşme Süreçleri ve Çözümler" oturumunda, Schneider Electric Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İşbitiren, Yüksel Proje Elektro Mekanik Müdür Yardımcısı Levent Yılmaztürk ve Sinerji Elektrik Genel Müdürü Ergun Kanlıcay konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, Schneider Electric ve partnerlerinin, dünya daha dijital ve daha çok elektrik ihtiyacı duyan bir hale geldikçe dayanıklı mimariler inşa etme ve sürdürülebilirliği sağlama konusunda kendilerini nasıl geliştirdiklerini anlattı. Ayrıca konuşmacılar, dijital dönüşüm sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunlara ve bu konularda Schneider Electric çözümleri ile ilgili tecrübelerine değindi.

Müşterileri için önemli olan güvenlik, güç erişilebilirliği, verimlilik, bağlanabilirlik, siber güvenlik konularına odaklanan çözümler sunmayı taahhüt eden Schneider Electric, süreçle ilgili sunduğu çözümleri de katılımcılarla paylaştı. "İş Ortaklarımız için Dijitalleşme Süreçleri ve Çözümler" oturumunda Schneider Electric'in iş ortaklarına sunduğu fayda sağlayan uygulama ve müşteri tabanlı çözümler sayesinde bu dönüşümü nasıl birlikte yönlendirebilecekleri de tartışıldı.