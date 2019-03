Schneider Electric'ten Sağlık Altyapısına Yönelik Yenilikçi Çözümler

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonda uzman olan şirket, yenilikçi ve IoT özellikli, sağlık altyapı çözümü "EcoStruxure for Healthcare"i sektöre sundu. Söz konusu platform, hastaneler, klinikler ve bakımevlerinin dijital dönüşümle operasyonel ve enerji verimliliğini artırmalarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda hasta güvenliği, konforu ve memnuniyetini sağlamak için acil servisten özel odalara kadar her alanda kullanılabiliyor.





Açıklamaya göre, giderek artan talep, bütçe kesintileri, yeni dijital teknolojiler ve güvenli-sorunsuz hasta bakımı ihtiyacı IoT temelli bir sağlık altyapısının kurulmasını gerektiriyor. Güvenlik, güvenilirlik, bağlanabilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlayan Schneider Electric çözümleri ile hastanelerin başarılı bir şekilde çalışmaları garanti altına alınıyor.





EcoStruxure çözümleri şimdi sağlık alanında





Güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik açısından yüksek değer sunan IoT özellikli, açık ve birlikte çalışmaya uygun bir Schneider Electric sistem mimarisi olan EcoStruxure, bina, veri merkezi, sanayi ve altyapı olmak üzere dört alana hizmet veriyor. EcoStruxure, "Haberleşmeli Ürünler"den yerel seviyede "Edge Control" yönetimiyle Uygulamalara, Analitiklere ve Servis Hizmetlerine kadar "Her Seviyede Yenilikçilik" sunmak için IoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarındaki teknolojilerden faydalanıyor. EcoStruxure, şimdiye dek toplamda 9 bin sistem entegratörünün desteğiyle 450 binden fazla kurulumda 1 milyardan fazla cihazın bağlanmasında kullanıldı.





Bilgi Teknolojileri ile Operasyonel Teknolojiler arasında köprü işlevi gören EcoStruxure, verileri kullanarak maksimum değer sağlıyor. Özellikle, verilerin eyleme geçirilebilir zekaya dönüştürülmesine ve daha iyi kararlar alınmasına yardımcı oluyor. Enerji, otomasyon ve yazılımı bir araya getiren EcoStruxure, IoT'nin potansiyelinden de tam olarak faydalanıyor.





Ayrıca "EcoStruxure for Healthcare" ile sağlık tesisleri dijital dünyada rekabet edebilir hale geliyor.





"Tüm çözümlerimizi ölçeklenebilir ve esnek yapılarda sunuyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Bina Segmenti Başkanı Michael Sullivan, "EcoStruxure for Healthcare"in mevcut ihtiyaçlara yeni nesil çözümler sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Her bir sağlık tesisini, en önemli unsuru hastalar olmak üzere dinamik bir ekosistem olarak değerlendiriyoruz. Bu ekosistemi en etkili şekilde yönetmek için geliştirdiğimiz çözümlerimizle uçtan uca bağlantılı sağlık sistemleri geliştirmek mümkün. Böylece doktorlar, hastanın eksiksiz elektronik dijital kaydına anında ulaşabiliyor ve sağlık personeli hastanın ve klinik ekipmanının yerini gerçek zamanlı olarak biliyor. Birbiriyle bağlantılı ve gereken hasta bilgilerini gereken zamanda sağlayan sistemler üzerine kurulu bu tesis altyapısıyla hasta bakımında hayati önem taşıyan farklar yaratıyor. Ayrıca değişen ihtiyaçlara hızla yanıt verebilmek üzere tüm çözümlerimizi ölçeklenebilir ve esnek yapılarda sunuyoruz. Bu sayede sağlık çözümlerimiz bugün olduğu gibi gelecekte de sağlık kurumlarının en güçlü destekçisi olmaya devam edecek."

