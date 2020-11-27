Schneider Electric'ten Türk girişimcilere sertifika programı çağrısı

Schneider Electric, bir süre önce Solar Impulse Vakfı ile hayata geçirdiği "Solar Impulse Efficient Solution (Verimli Çözüm)" sertifikasyon programına Türkiye'den de prototip aşamasında ya da ticarileşmiş ürün ve çözümlere sahip girişimcilerin başvurmaları için çağrıda bulundu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, "Solar Impulse Efficient Solution" Programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda karbon nötr ekonomisine geçişte enerji verimliliğine odaklı, çevreye duyarlı ve kar amaçlı ürünlerin sertifikalandırıldığı dünyadaki ilk program olma özelliğini taşıyor. Bu sertifikaya sahip ürün ya da şirketler, program kapsamında hükümetler ve devletler nezdinde tanınma, yeni pazarlara açılma, yeni sermaye kaynaklarına erişme ve global çapta pazarlama ve tanıtım yapma imkanlarına kavuşuyorlar.

Dört yıl sürecek program kapsamında sertifikalandırılan girişimler, teknik inovasyon, karlılık ve çevrenin korunması kriterleri doğrultusunda bağımsız uzmanlarca belirleniyor. Halen Schneider Electric'in bu sertifikayı almaya hak kazanmış 8 enerji verimliliği çözümü bulunurken, dünya çapında 50'den fazla Schneider Electric uzmanı başvuru sahiplerinin süreçlerinin değerlendirilmesi süreçlerinde çalışıyor.

"Yenilikçi girişimleri ülkemize de taşımanın önemine çok inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, bu zorlu dönemlerde yeni dijital teknolojileri takip eden, inovatif çözümlere açık olan şirketlerin verimli büyümede bir adım önde olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Kısa bir süre önce dijital olarak düzenledikleri İnovasyon Zirvesine enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren ya da çözüm arayışında olan 2.600'den fazla iş insanının katıldığını ifade eden Tuncer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi döneminde enerji verimliliği ve dijitalleşmeye bu kadar büyük bir talep olması, bu alanlardaki çözüm ihtiyacının büyüklüğünü ve zamana karşı yarışımızı çok iyi özetliyor. Schneider Electric olarak Türkiye'de 2 fabrikamız, 1.500'ü aşkın çalışanımız ve 200 iş ortağımız ile birlikte, yenilikçi ve teknolojik çözümlerimizle, ülkemizde endüstrinin ulusal ölçekte gelişmesinde öncü rol oynamaya devam ediyoruz. Üretiminin yüzde 70'ini yurtdışına ihraç eden bir teknoloji firması olarak, Türk insanı için hizmet ve değer üretmekten dolayı gururluyuz. Tam da bu aşamada sürdürülebilirlik alanında önemli global inisiyatiflere imza atan bir firma olarak, bu alandaki yenilikçi girişimleri ülkemize de taşımanın önemine çok inanıyoruz. Bu amaçla Schneider Electric Vakfı'nın global ölçekte desteğiyle 2019 yılında Solar Impulse Vakfı tarafından başlatılan "Solar Impulse Efficient Solution" programını İnovasyon Zirvemizde Türkiye'de de etkin olarak hayata geçirdiğimizi duyurduk. Schneider Electric Türkiye olarak, 1.000 çözüm arasına Türkiye'den de girişimci ve start-upların girmesini cesaretlendirmeyi, onlara yol göstermeyi amaçlıyoruz. Ama bunun için elimizi çabuk tutmalıyız."

"Türkiye'den bu çalışmalarımıza katılımı çok önemsiyoruz"

Solar Impulse Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bertrand Piccard ise yarının başarılı şirketlerinin enerji verimliliği konusunda bugünden harekete geçilmesi gerektiğini anlayan ve çevrenin korunması ile ilgili tüm fırsatlardan faydalanan şirketler olduğunu vurgulayarak, "Solar Impulse Vakfı ile gerçekleştirilen bu iş birliği ile Schneider Electric, öncü tavrını bir kez daha göstermekte ve ekolojik dönüşümdeki rolünün tam olarak farkında olduğunu kanıtlamaktadır. Birlikte çevreyi koruyan ve karlı çözümlerin seçilmesi sürecini hızlandırmak için gereken her türlü çabayı gösterecek ve geniş ölçekte kullanılması için çalışacağız. Dijital dönüşümü çok iyi uygulayan ve yenilikçi çözümler üretmek adına girişimci ekosistemini sürekli destekleyen Türkiye'den de bu çalışmalarımıza katılımı çok önemsiyoruz. Türkiye, dünyanın karbon nötr ekonomiye geçiş sürecinde öncü rol oynama konusunda çok büyük bir potansiyele sahip ve Schneider Electric ile birlikte bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmeye katkıda bulunmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Solar Impulse Efficient Solution sertifikasyonu almak için proje sahiplerinin nasıl başvuruda bulunabileceklerini ve kabul edilebilmeleri için hangi kriterleri yerine getirmeleri gerektiği konusunda Schneider Electric Türkiye Kanal Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İşbitiren liderliğinde bir ekip tarafından uzman destek verilecek.

Ayrıca Schneider Electric Türkiye bu çağrıyı sürdürülebilirlik üzerine çalışmaları olan Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TÜSİAD, Sürdürülebilirlik Akademisi gibi iş dünyası platformlarında yineleyecek.

Solar Impulse Efficient Solution sertifikasyon programına dahil olmak isteyen, karbon nötr ekonomisine geçişte değer yaratacak ürün ya da çözüme sahip tüm girişimci ve start-upların internette https://solarimpulse.com/submit-a-solution adresine girerek başvuru sürecini başlatmaları ya da Schneider Electric Türkiye'ye ulaşarak başvuru sürecinde destek istemeleri yeterli olacak.