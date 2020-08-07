Schneider Electric'ten yapay zeka ile yetenek yönetimi platformu - Son Dakika

Schneider Electric'ten yapay zeka ile yetenek yönetimi platformu

Schneider Electric, yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak kurum için bir yetenek yönetimi platformuna imza attı.

Schneider Electric'ten yapay zeka ile yetenek yönetimi platformu, System.String[]

Schneider Electric, yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak kurum için bir yetenek yönetimi platformuna imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, 100'ü aşkın ülkedeki 144 bin çalışanının gelişimi için yapay zeka (AI) temelli yetenek yönetimi platformunu hayata geçirdi.

Kurum içi bir yetenek paylaşım platformu olan "Şeffaf Yetenek Platformu" (Open Talent Market) küresel iş dünyasında ilkler arasında yer aldı.

Şeffaf Yetenek Platformu, Schneider Electric içinde yetenek arz ve talebini karşılamak amacıyla kariyer gelişimi sağlamak anlamında yenilikçi bir teknoloji konumunda bulunuyor.

Profillerini bu platforma yükleyen (veya LinkedIn hesaplarını bağlayan) Schneider Electric çalışanları, sahip oldukları beceri ve yetkinliklerin yanı sıra geleceğe yönelik hedeflerine göre AI tarafından tavsiye edilen gelişim ve kariyer fırsatlarından faydalanabiliyor.

Bunlar, tam zamanlı görevler gibi yeni kariyer atılımları, yarı zamanlı projeler, kısa süreli işler ya da yan görevler, mentorluk fırsatları ve Eğitim Yönetimi Sistemi üzerinden eğitim tavsiyeleri olmak üzere dört ana başlıkta sunuluyor.

İnsan kaynakları teknoloji şirketi Gloat tarafından geliştirilen, yapay zeka destekli bu yetenek platformu, Schneider çalışanlarına özel fırsatlar sunuyor.

Stratejik hedefleri arasında açık ve ölçülebilir bir uyum

Şeffaf Yetenek Platformu, Schneider için çalışanlarının becerileri ve ilgi alanları hakkında zengin veriler üreterek dahili fırsatlar ve Schneider'in daha geniş stratejik hedefleri arasında açık ve ölçülebilir bir uyum sağlıyor.

Bu fırsat merkezli yaklaşım, kurumsal değerlerin çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanabilmesi için en etik ve ekonomik yol. Schneider Electric, yaptığı bu çalışma ile veri ve analize dayalı yatırımların hem çalışanları hem de işverenleri nasıl daha üretken ve daha değerli hale getirebileceğine dair önemli bir örnek oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Estreya Hayim, dijital teknolojilerin gücüyle İnsan Kaynakları alanında yeni bir ilke imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli Şeffaf Yetenek Platformumuz (Open Talent Market) ile çalışan gelişimi ve kurum içi mobilitenin dijitalleşmesini sağlayarak 'İşte Geleceğin' en güçlü temsilcilerinden biri olduğumuza ve bu çalışmamızın iş dünyasında fark yaratan sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bu adım aynı zamanda Schneider Electric'in, çalışanlarının bireysel gelişimleri ile ilgili olarak desteklenmesi ve kariyerlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına yardımcı olunması anlamındaki kararlılığının bir göstergesidir."

Şeffaf Yetenek Platformu, kullanıcı dostu, sezgisel ve genel anlamda faydalı bir araç olmasının yanı sıra çok sayıda avantaj sağlıyor. Platformun başlıca özellikleri şöyle:

"Çalışanların kariyerlerini kendileri yönetmeleri ve Schneider Electric içinde potansiyellerine tam olarak ulaşmaları, çalışanlara geniş bir yelpazede deneyim ve beceri kazanma fırsatı sağlama, farklı yetenekleri bularak en iyi ekipleri oluşturmaları anlamında liderleri destekleme, mevcut görev ve projelerde daha fazla şeffaflık sağlama, kuruluşta uzmanlık ağları oluşturma ve ekiplerde daha fazla çeşitlilik sağlama, çalışan memnuniyeti ve sadakatini artırma."

Schneider Electric, bu yeni sistemle çalışanların daha verimli olmasını ve Schneider bünyesinde devam etmeye teşvik edilmelerini sağlıyor.

Schneider İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Amy deCastro ise "Daha önce orada olmayan bir iç pazar yaratıyoruz ve bu, çalışanların dış pazara çıkmak yerine faydalanabilecekleri bir pazar. Çalışanlarımıza her zaman kariyerlerinin kendi kontrollerinde olduğunu, sürücü koltuğunda onların olduklarını söyledik. Şimdi Schneider'in sunduğu bu fırsat, yeteneklerini kendi amaç ve hedefleri ile uyumlu projelere yönlendirebilmelerine imkan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric'ten yapay zeka ile yetenek yönetimi platformu - Son Dakika
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