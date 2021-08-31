Schneider Electric, "Thorsman" ailesinin yeni üyesi kablo bağını piyasaya sürüyor

Schneider Electric, günlük elektrik işlerini kolaylaştırmak ve daha keyifli hale getirmek için tasarladığı "Thorsman" ailesinin yeni üyesi kablo bağını piyasaya sürüyor.

Şirket açıklamasına göre, kablo makarasından çalışma lambasına, dijital multimetreden el lambasına ve izole banta kadar çeşitli el aletlerini barından Thorsman ailesine artık kablo bağı da katıldı.

Günlük elektrik işlerinde açık alanlardaki, elektrik panosundaki ve benzeri yerlerdeki kablo demetlerini birbirine bağlamaya yarayan Thorsman kablo bağları, beyaz ve siyah olmak üzere 2 farklı renkte ve 100x2,5 mm'den başlayarak 780x8,8 mm'ye kadar 15 farklı boyda sunuluyor. Hem iç hem de dış mekan kullanımı için uygun olmakla birlikte, siyah rengin ultraviyole (UV) ışınlarına dayanıklı olması ayrı bir sağlamlık sağlıyor. Ayrıca, UL94-V2 özelliği sayesinde de bir alev kaynağı tutulup geri çekildikten sonra üzerindeki alevi kendi kendine söndürebiliyor. Açıldıktan sonra tekrar kapatılabilen paketlemesi sayesinde kullanıcı-dostu bir kullanım sunuyor.

Schneider Electric, standart kablo bağı ile standart işlerde kolaylık ve ergonomi sağlamanın yanı sıra daha sürdürülebilir bir dünya için de yenilikçi Rapstrap kablo bağını piyasaya sürüyor. Rapstrap kablo bağı; atık oluşturmayan, üst üste eklenebilen ve çözülüp tekrar bağlanabilerek yeşil çevreye katkı sağlayan bir kablo bağı olurken, elastik poliüretan maddeden yapıldığı için yüzde 50'ye kadar esneyebiliyor ve hassas yüzeylere zarar vermeden kolayca bağlanabiliyor, hatta bitkileri bile birleştirmede kullanılabiliyor.

Schneider Electric; elektrikçi, panocu, müteahhit gibi sahada iş yapan herkesin günlük işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor ve bunu da Thorsman ailesinin yeni üyesi standart kablo bağı ve yenilikçi Rapstrap kablo bağı ile sağlıyor. Bunu yaparken sürdürülebilir çevreye de katkıda bulunuyor.