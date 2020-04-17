Schneider Electric Türkiye'de üst düzey atama

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Yıldız Estreya Hayim getirildi.



Schneider Electric Türkiye'den yapılan yazılı açıklamayla şirketin Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Yıldız Estreya Hayim'in atandığını duyuruldu.



Verilen bilgiye göre, kariyerine 1998 yılında başlayan Hayim, Türkiye'de öncü kurumlarda, insan kaynakları ve yetenek yönetimi alanlarında görevler üstlendi. 20 yıllık deneyimiyle Schneider Electric'e Manisa Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü olarak katılan Hayim, gösterdiği başarı doğrultusunda yeni görevine getirildi.



Hayim, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu.