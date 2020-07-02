Schneider Electric ve AVEVA, hiper ölçekli veri merkezleri alanına yenilikçi bir çözüm sunuyor - Son Dakika

Schneider Electric ve AVEVA, hiper ölçekli veri merkezleri alanına yenilikçi bir çözüm sunuyor

Schneider Electric ve AVEVA, veri merkezi alanına yenilikçi çözümler sağlamak amacıyla iş ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

Schneider Electric ve AVEVA, veri merkezi alanına yenilikçi çözümler sağlamak amacıyla iş ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

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Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, hiper ölçek hizmetleri sağlayan kurumlar, küresel çapta artan talebi karşılamak amacıyla giderek daha büyük veri merkezleri inşa ederken, bu tesislerin işletimi ve bakımındaki karmaşıklıklar bir dizi yeni zorlukları beraberinde getiriyor.

Dolayısıyla bu ölçekte işletim, dünyanın dijital altyapısını oluşturan kritik görevli tesislere dair yeni bir yaklaşımı gerekli kılıyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda gerçekleşen iş birliği kapsamında, ölçeklenebilir endüstri yazılımı AVEVA Unified Operations Center ile Schneider Electric EcoStruxure for Data Centers mimarisinin birlikte kullanımıyla, gündelik operasyonlarda derinlemesine ve kapsamlı görünürlük sağlayan kontrol ve izleme olanakları mümkün kılınıyor. Böylece, çok katmanlı mühendislik, operasyon ve performans ihtiyaçlarına bütüncül ve yalın bir çözüm sunuluyor.

Hiper ölçekli veri merkezi tedarikçileri daha önce farklı sistemlerde bulunan platformları ve veri setlerini bağlantılı bir şekilde kullanmak üzere bu ortaklıktan faydalanabilecek. Aynı zamanda çok sayıda saha ve lokasyonun ölçeklenmesi imkanı sağlanacak. Bu sayede veri merkezi ekipleri, daha fazla bilgiyle daha hızlı kararlar alabilecek ve veri merkezi kullanım döngüsü aracılığıyla varlık ve operasyon verimliliğini optimize edebilecekler. Sonuç olarak veri merkezi tedarikçileri, müşterilerinin giderek genişleyen veri merkezi altyapıları için gereken dengeli deneyimleri kolaylıkla sağlayabilecek.

Bu iş birliğini değerlendiren Schneider Electric Güvenilir Güç İş Birimi Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma, "Dünyanın dijital altyapısının sınırlarının zorlandığı günümüzde, Schneider Electric ve AVEVA, hiper ölçekli veri merkezlerinin kritik altyapılarının işletilmesine ve bakımına yönelik kapsamlı bir çözüm sağlıyor. Bu sayede uzun süredir ayrı veri merkezlerinde yönetilen, hatta alt sistemlerde depolanan veriler alınabilir, birden fazla sahada normalize edilebilir ve gerçek zamanlı karar alma için kurumsal seviyede IT/OT/IoT entegrasyonu sağlanabilir. Bu eksiksiz çözüm sayesinde, operasyonel verimlilik ve daha güvenilir veri merkezi ekipmanı güvence altına alınmış oluyor." ifadelerini kullandı.

AVEVA CEO'su Craig Hayman ise, "AVEVA ve Schneider Electric'in özel iş birliği, endüstri alanında faaliyet gösteren müşterilerimiz için büyük bir değer yaratmaya şimdiden başladı. Ortaklığı yeni pazarlara taşımak, daha fazla müşteriye ulaşmak, AVEVA'nın uçtan uca tek biçimli çözümler sağlamak konusundaki güçlü mirasını Schneider Electric'in veri merkezi uzmanlığı ve global uygulama olanakları ile buluşturmak bizim için önemli bir stratejik başarı. Bu sayede müşterilerimiz standart sistem ve süreçlerden faydalanıyor, birden fazla sahada ve kurumun tamamında işgücü verimliliği artıyor." açıklamasında bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:47 Kaynak: AA

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