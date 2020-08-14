Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri iş birliği yapıyor - Son Dakika

Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri iş birliği yapıyor

Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri arasında yapılan iş birliği ile akıllı binaların standart hale gelmesi hedefleniyor.

Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri iş birliği yapıyor, System.String[]

Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri arasında yapılan iş birliği ile akıllı binaların standart hale gelmesi hedefleniyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, söz konusu iş birliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda IP tabanlı bina sistemi ağlarının yönetilmesi için daha güvenli, ölçeklenebilir, esnek ve kolay bir yöntem sağlanıyor.

Sunulan ortak çözüm sistemi, ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birinde operasyonel verimliliğin sağlanmasına yardımcı oluyor. Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde lider Schneider Electric ile Cisco, akıllı binaların standart hale gelmesinde önemli ilerlemeler sağlamak amacıyla bir iş birliğine imza attı. İki şirket iş birliği yaparak bina yönetimi sistemlerinin yönetilmesini kolay, güvenli, ölçeklenebilir ve esnek bir hale getirdi. Ayrıca bu sistemlerin İnternet Protokolüne (IP) bağlanmasını mümkün kılan tasarımlar geliştirildi, test edildi ve doğrulandı.

İki teknoloji lideri, sınıfının en iyisi bir çözüm

Günümüzde akıllı binalar giderek daha dijital hale geliyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) aracılığıyla verimlilik artıyor, konfor optimize oluyor ve bina değeri yükseliyor. Schneider Electric ve Cisco, IT ve operasyonel bina kontrolünü güvenli ve verimli bir IP ağı çözümünde bir araya getiriyor.

Birden fazla Schneider Electric EcoStruxure™ Building IP mimarisi topolojisi Cisco Industrial Ethernet anahtarlarıyla mevcut bina yerleşimlerine entegre oluyor ve Schneider'in SmartX IP Kontrol Cihazlarına bağlanıyor. Ortaya konulan çözüm sistemi, dağıtımla birlikte sistem kullanılabilirliği gereksinimlerini karşılıyor. Böylece zaman ve kaynak tasarrufu sağlanıyor.

Schneider ve Cisco iş birliği ile sağlanan bu yenilik bina yönetim sistemlerini daha da kolaylaştırıyor. Yeni sistemin özellikleri ise şu şekilde dört ana başlıkta toplanıyor:

"'Güvenli', IT ve OT güvenliği için tek bir tedarikçi ile standartlaştırma. Normal dışı durumları ve siber saldırıları gerçekleştiklerinde belirleme, segmentlere ayırma ve dengeleme. Ağ altyapısında tutarlı bir kimlik tabanlı güvenlik politikası uygulama. 'Ölçeklenebilir', küçük ağlardan büyük ağlara kolayca ölçeklendirme yaparken IoT uygulamaları için sürekli olarak toplanan verilerin yönetimi. Gerçek zamanlı sistem operasyonlarını yönetmek için yüksek hızlı IP ağından faydalanma. 'Sağlam', ağ arızalarının bağlantılı sistemleri kapatmamasını sağlayarak bina sistem kullanılabilirliğini artırma.

Standart ağ arıza teşhisi araçlarıyla sorunları hızlı ve etkili bir şekilde belirleme ve çözme. 'Yönetilmesi kolay', IT ve OT sistemleri için tek bir sistemle maliyeti düşürme ve BMS yönetimini kolaylaştırma. IP konusunda büyük deneyim sahibi olmayan teknisyenlerin "Tak-Çalıştır", sıfır dokunuşlu konfigürasyonlarla kurulum öncesinde Ethernet fieldbus anahtarlarını devreye almasını mümkün kılma."

"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dijital Enerji Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaynam Hedayat, "Schneider Electric, IoT özellikli çözümlerin sorunsuz bir şekilde bağlanmasını, veri toplamasını, gerçek zamanlı olarak analiz etmesini ve hareket etmesini mümkün kılan güvenli ve açık bir platform olan EcoStruxure™ Building ile akıllı binaların dijital dönüşümüne liderlik ediyor. Çözümlerimizin Cisco IT'nin uzmanlığı ile birlikte sonuç verdiğini görmek heyecan verici. EcoXpert iş ortaklarımızın müşterilerine en iyi çözümleri sunmalarını sağlıyor, işlerini büyütmelerine, işletmelerini öne çıkarmalarına ve daha karlı hale gelmelerine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Ortaklık aracılığıyla Schneider Electric ve Cisco, Solution Technology Integrator (STI) anlaşmasını kalifiye Certified ve Master EcoXpert™ sistem entegratörü iş ortaklarıyla genişletti. "Cisco Select" veya daha yüksek seviyeli iş ortakları olarak Schneider EcoXpert'ler IP Ethernet mimarileri üzerine Cisco eğitimlerine erişim sağlayabilir ve Endüstriyel Ethernet Anahtarları, Catalyst Anahtarları ve Industrial Network Director (IND) yazılımı da dahil olmak üzere çeşitli Cisco ürünlerine indirimli fiyatlarla ulaşabilirler.

IP özellikli bina yönetimi sistemlerinin uygulandığı birçok yer arasında büyük kampüs ortamları da bulunuyor. Indiana'daki Notre Dame Üniversitesi de (UND) bunlardan biri. Havel'in Notre Dame Üniversitesi Sevk Operasyonları Merkezi'ndeki bina yönetimi sisteminin mimarisinde Cisco IE2000 yönetimi anahtarı ve SmartX AS-P Edge Server altında fieldbus bulunuyor. Yönetilen anahtar DHCP özellikli, yani AS-P ile arada BACnet haberleşme bulunuyor ve veri trafiği IT ağında devam ediyor.

Teknoloji Ortakları Notre Dame Üniversitesi'nde

Süreci anlatan Schneider Electric master seviye BMS EcoXpert™ iş ortağı ve EMCOR Şirketi Havel'de Otomasyon ve Entegrasyon Direktörü olan Whitey Reed, "IT ve OT ağlarını ayırma ihtiyacı önemli bir konudur ve UND'de Cisco-Schneider teknoloji ortaklığıyla devam etme kararımızın önemli bir nedenidir." ifadelerini kullandı.

Reed'e göre müşterilerin aradıkları ise bina ile bağlantı noktası, ağı yönetilirken daha fazla veri göndermek, müşterilerin performansını artırmak,

UND'deki bu projenin Havel için bilgi teknolojileri ile operasyon teknolojileri arasındaki farkın anlaşılması yönünde yeni ufuklar açtığını kaydeden Reed, "Bina otomasyonu sektöründeki IP çözümleri burada ve bunun bir parçası olmalıyız. Müşterilerimiz burada olduğumuz, Schneider Electric burada olduğu için mutlu. Bunun için Cisco gibi bir şirketle iş birliği yaptık. Cisco siber güvenlik konusunda bir ağırlığa sahip ve müşterilerimize çok yardımcı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Cisco Global İş Ortağı Organizasyonu Direktörü Mike Austin ise, "Cisco, Schneider Electric ile yaptığı ortaklık konusunda son derece heyecanlı. Notre Dame Üniversitesi alt yapısının birleşik bir mimariye geçişine yardımcı olan kapsamlı IP özellikli Bina Yönetimi Sistemi çözümleri sağlıyoruz. Cisco'nun IT inovasyonu ile Schneider Electric'in OT inovasyonunu bir araya getiriyor ve bunu ölçeklendirilebilir ve güvenli bir şekilde uygulayabiliyoruz. Havel'in olanakları ile birlikte ortak çözümümüz üniversitenin Akıllı Bina tasarımı ihtiyacını karşılıyor ve aşıyor, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor ve enerji tüketimini optimize ediyor." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cisco, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:55

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri iş birliği yapıyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Rusya'da soyunma odasına getirilen ayı, futbolculara büyük korku yaşattı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü         
18:13
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim         
17:40
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi         
16:40
Mahkeme sonucunu beğenmeyen Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi         
16:37
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti         
16:04
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı         
12:09
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler         
01:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 23:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Schneider Electric ve Cisco Bina Yönetimi Sistemleri iş birliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei