Schneider Electric ve Global Footprint Network, sürdürülebilir başarının yolunu gösterdi - Son Dakika

Schneider Electric ve Global Footprint Network, sürdürülebilir başarının yolunu gösterdi

Schneider Electric ve Global Footprint Network, işletmelere tek gezegenle uyumlu ticari başarı göstermeleri konusunda rehberlik edecek, gezegenin ekolojik kaynaklar bütçesi kapsamında insanlığın refahını artırmak ve tasarım yoluyla sürdürülebilir bir gelecek yaratmak adına bir çerçeve sunacak...

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Schneider Electric ve Global Footprint Network, işletmelere tek gezegenle uyumlu ticari başarı göstermeleri konusunda rehberlik edecek, gezegenin ekolojik kaynaklar bütçesi kapsamında insanlığın refahını artırmak ve tasarım yoluyla sürdürülebilir bir gelecek yaratmak adına bir çerçeve sunacak bir e-kitap hazırladı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, iş birliği ile hazırlanan "Tek Gezegende Refah Stratejileri" isimli e-kitap, giderek artan iklim değişikliği ve azalan kaynakla şekillenen bir dünyada şirketlere varlıklarını sürdürebilmeleri için bir çerçeve sunuyor.

E-kitapta açıklandığı üzere bu strateji, şirketlerin uzun vadede rekabet avantajı elde etmeleri için gerekli hale geliyor. Çünkü bugün şirketler, insanların refaha ve kaynak güvenliğine yönelik ihtiyaçlarını desteklemek üzere önceden planlama yaparak ekonomik açıdan başarılı ve esnek olma imkanını artırmak ya da işleri her zamanki gibi sürdürerek oyunun dışında kalmak arasında seçim yapmak zorundalar.

Bu iki kurum tarafından yapılan araştırma, dünya genelindeki mevcut binalar ve sanayi altyapısının yüzde 100'ünün, Schneider Electric ve ortakları tarafından sunulan kullanıma hazır enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri ile donatılması durumunda, dünyanın bu tarihi en az 21 gün ileriye taşıyabileceğini ortaya koyuyor. Bu, tek başına enerji alanında yapılan retrofit çalışmalarının üç haftalık bir fark yaratabileceği anlamına geliyor.

Dünya Limit Aşımı Günü'nün her yıl beş gün ileriye taşınması sağlanırsa, Paris İklim Anlaşması uyarınca 2050'den önce tek gezegen uyumluluğunu yeniden yakalamış olmak mümkün. Dolayısıyla 21 gün çok önemli bir fark yaratmak anlamına geliyor. Ayrıca bu e-kitapta ekonominin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren ve iş modelleri tek gezegen refahını destekleyen başarılı şirket örnekleri de yer alıyor.

2020 Dünya Limit Aşımı Günü, Kovid-19'un geçici etkileriyle ötelendi

Dünya Limit Aşımı Günü, doğal ekosistemlerin fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan karbon emisyonlarını emme kapasitesi de dahil olmak üzere insanlığın dünyanın tüm yıl boyunca yenileyebileceği tüm doğal kaynakları tamamen tüketmiş olduğu gündür.

Bir önceki yıla göre önemli ölçüde daha geç gerçekleşen bu yılki tarih, 1 Ocak ile Dünya Limit Aşımı Günü arasında küresel Ekolojik Ayak İzinde neredeyse yüzde 10 oranında azalma olduğunu gösteriyor. Global Footprint Network tarafından yapılan araştırmaya göre, bu düşüş büyük ölçüde Kovid-19 kaynaklı dünya çapında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle seyahat ve inşaatta yaşanan yavaşlamadan kaynaklanıyor. Karbon emisyonları yüzde 14,5 oranında ve orman ürünleri hasadı yüzde 8 oranında azaldı.

2020 yılında gözlemlenen kaynak tüketimindeki bu düşüş ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Zorunlu bir şekilde olduğu için de uzmanlar tarafından geçici bir etki olarak nitelendiriliyor.

"Kurumlarını geleceğe taşımak isteyen liderler, gezegenimizi önceliğe alan hizmetlere odaklanmalılar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Footprint Network'ün kurucusu ve başkanı Mathis Wackernagel, bugün artık ekonomik iyileşmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Kurumlarını geleceğe taşımak isteyen liderler, insanları ve gezegenimizi önceliğe alan ürün ve hizmetlere odaklanmalılar. Bunun şirketler için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunun girişimciler ve endüstri liderleri tarafından anlaşılmasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü Olivier Blum ise Kovid-19 krizini aşarak, herkes için esnek ve uygulanabilir bir geleceğe doğru ilerlenebileceğini kaydederek, "Bunun kritik bileşenlerinden biri, sürdürülebilirlik gündemini zaruri bir gereklilik olarak ele almaktan geçer. Bu, bildiğimiz en uygulanabilir strateji olan 'tek gezegen refahı' için zemin hazırlamaya yardımcı olabilir. Böylece pek çok toplumsal, çevresel ve ekonomik felaketin önüne geçebiliriz." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:29

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric ve Global Footprint Network, sürdürülebilir başarının yolunu gösterdi - Son Dakika Ekonomi
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