Schneider Electric ve Scale Computing'den perakendede yeni dönem - Son Dakika
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Schneider Electric ve Scale Computing'den perakendede yeni dönem

7 saat önce

Schneider Electric, Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birlikte perakende sektöründe yaşanan zorluklara güvenilir ve kapsamlı bir çözüm sunmak üzere Scale Computing ile iş birliği gerçekleştirdi.

Schneider Electric ve Scale Computing'den perakendede yeni dönem, System.String[]

Schneider Electric, Nesnelerin İnterneti (IoT) ile birlikte perakende sektöründe yaşanan zorluklara güvenilir ve kapsamlı bir çözüm sunmak üzere Scale Computing ile iş birliği gerçekleştirdi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin yenilikçi EcoStruxure Micro Data Centers çözümleri Scale Computing HC3 Edge sanallaştırma platformu ile birlikte sunulacak.

Edge bilişimi her büyüklükteki kuruluş için daha ulaşılabilir ve uygun maliyetli hale getirmek için tasarlan Scale Computing HC3 Edge ile birlikte Schneider Electric EcoStruxure Micro Data Centers çözümleri perakende sektörünün tüm mağaza içi operasyonlarını optimize etmelerine ve müşteri deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olacak.

Tam entegre ve kuruluma hazır halde gönderilen bu sertifikalı çözüm, çalışma süresini ve dayanıklılığı maksimize ederken perakende kritik iş uygulamalarının korunmasını sağlayan eksiksiz bir IT altyapısını güvenli ve bağımsız bir ortamda sağlıyor. Scale Computing HC3 Edge entegrasyonu ile izole perakende lokasyonlarının kritik iş uygulamalarını daha iyi destekleyen ve kendi kendini yöneten mikro veri merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor.

Perakendecilerin tercih ettiği entegre çözüm

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Enerji Bölümü, Gelişmekte Olan İşlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jim Simonelli, "Günümüzün fiziksel mağazaları, mağaza içi satın alma deneyimini kolay ve etkileşimli hale getiren Edge bilişim çözümlerine ciddi şekilde yatırım yaparak rekabet güçlerini koruyorlar. Mikro veri merkezleri ise kaynağa daha yakın veri işleme gerektiren bu yeni dalga uygulamaları desteklemek için perakendecilerin tercih ettiği entegre çözüm haline geliyor. Scale Computing HC3 Edge perakende çözümünün Schneider Electric EcoStruxure Micro Data Centers içinde sağlanması ile perakendecilerin IT ortamları uygulamalarına dair mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını şimdiden karşılıyoruz ve onları bu yolculukta destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Scale Computing CEO'su Jeff Ready ise "Scale Computing HC3 Edge perakende çözümü, kullanıcıların Edge ve uzak altyapılarını güncellerken yaşadıkları çeşitli sorunları çözmek için geliştirildi. Scale Computing HC3 Edge'in Schneider Electric EcoStruxure Micro Data Centers'la birlikte sunulmasıyla perakendeciler, mağazaların modernizasyonu ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesinde sınıfının en iyisi olanaklara sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

Scale Computing'in patentli teknolojisi izole lokasyonları Edge bilişim için tek biçimli ve kendi kendini yöneten mikro veri merkezlerine dönüştürmenin yanı sıra mağazaların IoT modernizasyonu için gereken destek, güvenilirlik ve sadeliği sağlıyor. Ürün, perakendeciler için uygulamalarını satış noktasında çalıştırabilecekleri, ayrıca bina yönetimi, güvenlik, stok yönetimi, varlık yönetimi ve diğer uygulamalarını kullanabilecekleri tek bir platform sağlıyor.

Scale Computing HC3 Edge, EcoStruxure Micro Data Centers birlikte kullanım sertifikası sağlıyor, konfigürasyon ve dağıtım sürelerini azaltıyor. Ayrıca Schneider Electric'in uzaktan izleme olanakları sağlayan ve APC Smart-UPS Lityum İyon Kesintisiz Güç Kaynağı ile birlikte kullanıldığında saha servis işlemlerini yaklaşık %50 azaltan yeni nesil veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM) platformu EcoStruxure™ IT ile birlikte kullanıldığında yönetim operasyonu çok daha kolay bir hale geliyor. Bunların yanı sıra perakendeciler Schneider Electric'in 7/24 uzaktan izleme ve sorun giderme desteği olan uzman hizmet ofisi EcoStruxure Asset Advisor'dan faydalanabiliyorlar.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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