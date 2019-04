Schneider Electric, Yeni Apc Netbotz İzleme ve Yönetim Sistemi'ni Tanıttı

Schneider Electric, IT ortamlarına gelişmiş izleme, yönetim ve kontrol imkanı getiren yeni APC NetBotz İzleme ve Yönetim Sistemi'ni tanıttı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yeni NetBotz cihazı serisinde NetBotzRack Monitor 750 ve NetBotz Camera Pod 165 bulunuyor.



NetBotz 750, veri merkezi ve IT ortamının izlenmesinde 20 yıllık deneyimin ürünü. NetBotz 750, kullanıcılarına, IT aksama sürelerine karşı ilk savunma hattı olarak güçlü bir yeni yazılım platformu ve basitleştirilmiş sensör yönetimi sunuyor.



NetBotz 750 ile yüksek ısı ve nem, su sızıntısı, duman ve yangın gibi edge veri merkezlerine yönelik fiziksel ve çevresel tehditler artık çok daha kolay yönetiliyor. Ayrıca, fiziksel altyapıya erişimi olan kişilerin hırsızlık ve kaza sonucu hatalarıyla başa çıkmak için gereken görünürlük ve izlem IT uzmanlarının elinin altında. EcoStruxure Ready cihazı olarak, birden fazla NetBotz izleme ünitesinden gelen uyarılar ve sensör verileri, bulut tabanlı DCIM platformu EcoStruxure IT üzerinden merkezi olarak yönetilebiliyor.



- "Yeni nesil NetBotz, bu son derece özel ortamları korumaya hazır bir çözüm"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Kabin Sistemleri ve NetBotz Başkan Yardımcısı Ron Catanzaro, geliştirilen yeni nesil APC NetBotz'e ilişkin şunları kaydetti:



"IT ekipmanları son yıllarda o kadar esnek hale geldi ki insanlar bazen ortamın ne kadar önemli olduğunu unutuyorlar. Günümüzde edge ağların çoğalmasıyla IT sık sık yüksek yaya trafiğine ve öngörülemeyen çevresel koşullara sahip atipik bilgi işlem merkezlerinde konuşlandırılıyor. Bu nedenle algılama, gözetim ve erişim kontrolü sağlamak kritik önem taşıyor. Yeni nesil NetBotz, bu son derece özel ortamları korumaya hazır bir çözüm."



Zamansız kazalara zamanında müdahale



Infonetics Research'e göre, kurumlar, kesintiler yüzünden yılda 100 milyon dolar kaybediyor. Özellikle kaçaklar, yüksek sıcaklıklar ve nem gibi yaygın çevresel riskler bir yılda tüm veri merkezi kesintilerinin yüzde 11'ini oluşturuyor.



Schneider Electric, bu ihtiyaca yanıt sunmak üzere yeni nesil NetBotz 750'yi geliştirdi. Mevcut NetBotz ürün grubunun sınıfının en iyisi güvenlik ve çevre izleme kapasitesi üzerine kurulu, yeni nesil ürün serisinin özellikleri ise şu şekilde sıralandı:



"Yalnızca tek bir IP adresi gerektiren entegre gözetim, algılama ve yaka kartı erişim kontrolü yönetimi basitleştiriyor ve kurulumu hızlandırıyor. Yeni yüksek çözünürlüklü, düşük ışıklı kameralar, benzersiz uç veri merkezi tehditlerini azaltmak için gereken gelişmiş görünürlük sağlıyor. 'Hareket algılandı' veya 'Kapı açıldı' gibi uyarılara dayalı video klip çekme özelliği, gözetim çekimlerini yönetmedeki karmaşıklığı azaltıyor. Yaka kartı ile kabin erişimi kontrolü ve klip yakalama kombinasyonu ile kurumların çeşitli veri standartları kuruluşları ile uyumlarını korumalarına yardımcı olan güçlü bir denetim kaydı sağlıyor. Kablosuz sensörler için yerel destek kurulumunu hızlandırıyor. Bu da tipik olarak çevre izleme için gereken sabit kablolama altyapısını ortadan kaldırıyor."



NetBotzRack Monitor 750 ve Camera Pod 165'in artık kullanıma hazır olduğunu duyuran Schneider Electric, Ekim 2016'da piyasaya çıkarılan NetBotz 250'nin ise giriş seviyesi çevre izleme çözümü olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

