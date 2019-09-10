Son Dakika Haberleri: Scholtz: ticaret savaşını bitirmek acil bir ihtiyaç
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Scholtz: ticaret savaşını bitirmek acil bir ihtiyaç

1 saat önce

Almanya Finanas Bakanı Olaf Scholtz, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının acilen çözüme ulaşmasının, küresel firmaların yatırım yapmak için beklemede olduklarına işaret ederek, "acil bir ihtiyaç" olduğunu söyledi.

Scholtz: ticaret savaşını bitirmek acil bir ihtiyaç, System.String[]

Almanya Finanas Bakanı Olaf Scholtz, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının acilen çözüme ulaşmasının, küresel firmaların yatırım yapmak için beklemede olduklarına işaret ederek, "acil bir ihtiyaç" olduğunu söyledi.

Parlamentoda konuşan Scholtz, "Tüm dünyadan işletmeler yeniden yatırımlara başlamak için olumlu bir haber bekliyor" dedi.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin gelecek hafta yapılacağını duyururken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yapılacak toplantıda kur konusuna odaklanılacağını söylemişti.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:57 Kaynak: DHA
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