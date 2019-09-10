Scholtz: ticaret savaşını bitirmek acil bir ihtiyaç
1 saat önce
Almanya Finanas Bakanı Olaf Scholtz, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının acilen çözüme ulaşmasının, küresel firmaların yatırım yapmak için beklemede olduklarına işaret ederek, "acil bir ihtiyaç" olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:57 Kaynak: DHA
– Almanya Finanas Bakanı Olaf Scholtz, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının acilen çözüme ulaşmasının, küresel firmaların yatırım yapmak için beklemede olduklarına işaret ederek, "acil bir ihtiyaç" olduğunu söyledi.
Parlamentoda konuşan Scholtz, "Tüm dünyadan işletmeler yeniden yatırımlara başlamak için olumlu bir haber bekliyor" dedi.
Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin gelecek hafta yapılacağını duyururken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yapılacak toplantıda kur konusuna odaklanılacağını söylemişti.
- İstanbul
Bankalardaki altın hesapları rekor seviyeye ulaştı Türkiye sınırında hareketlilik! ABD'nin zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerinde Çinli iş adamı, ölen kedisini 35 bin dolara klonlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi