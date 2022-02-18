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Scholz'a göre, Almanya'da silah ihracat kurallarının değiştirilmesi için sebep yok - Son Dakika

Scholz'a göre, Almanya'da silah ihracat kurallarının değiştirilmesi için sebep yok

18.02.2022 19:22
Scholz'a göre, Almanya'da silah ihracat kurallarının değiştirilmesi için sebep yok

Almanya Başkanı Olaf Scholz, ülkesindeki silah ihracat kuralarını değiştirmek için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

Almanya Başkanı Olaf Scholz, ülkesindeki silah ihracat kuralarını değiştirmek için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

Scholz, Avrupa Birliği (AB)- Afrika Birliği Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Hollanda'nın, Ukrayna'ya silah vereceğini açıklamasın ardından Almanya'nın NATO'da Ukrayna'ya savunma silahları vermeyen tek ülke olduğunun hatırlatılması üzerine, Almanya'nın Ukrayna'yı istikrarlı kılmak için büyük mali destek vererek ülkenin güvenliğine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu desteğin bir kez daha artırılacağı sözünü Ukrayna'ya yaptığı ziyarette dile getirdiğini anımsatan Scholz, "Ekonomik istikrar ülkenin direnci için önemlidir. (Almanya'da) Silah ihracatı kurallarıyla ilgili kararları değiştirmek için hiçbir sebep yok." dedi.

Almanya'da bu kuralların sadece bir ülke için değil diğer ülkeler için de geçerli genel kurallar olduğuna işaret eden Scholz, ancak ülkesinin NATO kapsamında Litvanya'ya ek asker gönderdiğini ve bölgede başka misyonlara da katıldığını hatırlattı.

Scholz, Ukrayna krizinde gerginliğin düşürülmesi için tüm diplomatik imkanların kullanılması gerektiğini yineledi.

AB-Afrika Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Scholz, "Avrupa ve Afrika bu dönemin büyük sorularına yalnızca birlikte cevap verebilirler." dedi.

Scholz, iki kıta arasındaki ilişkilerin iki taraf için de stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Afrika ülkelerinin Kovid-19 aşıları için fikri mülkiyet haklarının kaldırılması taleplerini geri çeviren Scholz, "Bu, örneğin mRNA teknolojilerinin geliştirilmesine bağlı büyük ilerlemeyi kaybetmek istemediğimizle ilgilidir." ifadesini kullandı.

Scholz, bunun yerine aşıların yerinde üretilmesi olanakların bulunmasının önemine işaret etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Scholz'a göre, Almanya'da silah ihracat kurallarının değiştirilmesi için sebep yok - Son Dakika


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