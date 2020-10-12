Scholz: AB finansal birliğe doğru ilerliyor - Son Dakika

Scholz: AB finansal birliğe doğru ilerliyor

12.10.2020 14:28
Scholz: AB finansal birliğe doğru ilerliyor, System.String[]

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) bir finansal irlik oluşturma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) bir finansal irlik oluşturma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

AB içinde istikrar, ekonomik işbirliği ve denetim konularının ele alındığı parlamentolar arası konferansta konuşan Scholz, söz konusu finansal birliğin, Avrupa Komisyonu'nun uluslararası sermaye piyasalarında borçlanmasının da önünü açacağına işaret etti.

Scholz, böyle bir finansal birliğin aynı zamanda AB'nin finasal kapasitesini ve egemenliğini güçlendireceğini de vurguladı.

Halen AB'nin dönem başkanı olan Almanya'nın Maliye Bakanı olan Scholz, "Piyasalar Avrupa politikalarına ve Avrupa ekonomilerinin gelişimine güveniyor" dedi ve "Bizim bu rotayı sürdürmemimiz gerekiyor" diye uyardı.


Avrupa Birliği, Maliye Bakanı, Olaf Scholz, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Scholz: AB finansal birliğe doğru ilerliyor - Son Dakika Ekonomi

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