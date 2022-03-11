Scholz: "AB, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine büyük bir birlik içinde tepki verdi" - Son Dakika
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Scholz: "AB, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine büyük bir birlik içinde tepki verdi"

11.03.2022 19:45
Scholz: "AB, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine büyük bir birlik içinde tepki verdi"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine büyük bir birlik içinde tepki verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine büyük bir birlik içinde tepki verdi." dedi.

Scholz, Paris'teki Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yoğun görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisinin şimdiden görüldüğünü anlatan Scholz, bunu Rus halkının da hissetmeye başladığını ifade etti.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya "askeri müdahalesinin vahim bir karar" olduğunu dile getirerek, "Bu kararı ve bu savaşı kınıyoruz." dedi.

Savaşın sona ermesini sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Scholz, "AB, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesine büyük bir birlik içinde tepki verdi ve AB birlikte hareket edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin başvurunun AB Komisyonu'na iletildiğini ifade eden Scholz, AB Komisyonunun bunu değerlendireceğini kaydetti.

Güvenlik ve savunma

Toplantıda Avrupa'nın savunulmasının ve güvenliğinin de ele alındığını aktaran Scholz, bundan sonra hep birlikte Avrupa'nın güvenliği için çaba sarf edeceklerini ve savunmaya eskisinden daha fazla yatırım yapacaklarını ifade etti.

Scholz, AB'nin ekonomik durumunu da görüştüklerini belirterek, özellikle Rusya'dan ham maddeden bağımlılığı azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Enerji bağımlılığı

Rus enerjisinin ithalatının durdurulması konusunda görüşlerini paylayan Scholz, Avrupa'nın enerji ithalatında ABD ve Kanada'dan çok daha fazla bağımlı olduğunu anlattı.

Scholz, bu ülkelerin de enerji ihraç ettiklerini belirterek, "Onlar, Avrupa'nın bunu aynı şekilde yapamayacağını biliyorlar." dedi.

Başbakan Scholz, Rusya'ya karşı özellikle finans sektöründe yaptırımlar uyguladıklarına işaret ederek, "Avrupa'da enerji sektöründe bugün yaptığımız ithalatın, en azından bizim tarafımızdan durdurulmaması bilinçli, sebebi olan ve anlaşılır bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı, AB devlet ve hükümet başkanlarının Rusya'nın ekonomisinin gelişme fırsatları üzerinde doğrudan etkisi olacak yaptırımlara devam edeceklerini kaydetti.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile yapılan nükleer müzakerelerine ilişkin de Scholz, "Bu konuda çok ilerleme sağlandı ancak henüz sonunda değiliz." dedi.

Scholz, bu görüşmelerin başarısını yok etmek için dışarıdan herhangi bir girişim olmamasının önemine dikkati çekerek, Rusya ve Çin gibi güçlerin bu görüşmeleri yapıcı şekilde takip etmelerini bir görev olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

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Avrupa Birliği, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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