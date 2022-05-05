Scholz, ABD Başkanı Biden ile Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Scholz, ABD Başkanı Biden ile Ukrayna'daki durumu görüştü

05.05.2022 20:46
Scholz, ABD Başkanı Biden ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Biden arasındaki telefon görüşmenin odağında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın olduğunu belirtti.

İki liderin hem askeri durumu hem de Ukrayna'ya verilen desteği ele aldığını aktaran Hebestreit, Biden ve Scholz'un Ukrayna'nın meşru savunma hakkını kullanması için desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir kaldığı ifade edildi.

Açıklamada Rusya'ya, Ukrayna'daki çatışmaları bir an önce sonlandırmasını, askeri birliklerini Ukrayna'dan çekmesini ve böylelikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

"Şansölye ve ABD Başkanı, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı hiçbir adımı tanımayacaklarını ve buna meşruiyet verilmemesini vurguladı." ifadesine yer verilen açıklamada, iki liderin, Rus yönetiminin, meşru Ukrayna yönetimini itibarsızlaştırmaya yönelik son açıklamalarını kınadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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