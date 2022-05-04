Scholz: "Almanya, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecini destekliyor" - Son Dakika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini yoğun bir şekilde desteklediğini söyledi.

Scholz, Berlin'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Olaf Scholz, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine ilişkin olumlu gelişmeyi destekleyeceklerini belirtti.

Alman hükümetinin Batı Balkanlardaki 6 ülkenin AB perspektifinden yana olduğunu, bu ülkelerin AB'ye tam üye olmalarının hem bölgenin hem AB'nin çıkarına olacağını vurgulayan Scholz, "Almanya, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecini yoğun bir şekilde destekliyor." dedi.

Scholz, bu katılım perspektifinin gerçekten başarılması gerektiğini, kendisinin bunun için çaba sarf edeceğini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşa tepkinin görüşmede önemli konulardan biri olduğunu aktaran Scholz, "AB ve aday ülkeler bu zor durumda birlikte durmalı ve ortak değerlerine sahip çıkmalıdır." ifadesini kullandı.

Scholz, bu konuda Rusya'nın başlattığı bu savaşın kabul edilemeyeceğine ilişkin aynı yönde bir mesaj verilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmenin odağında ise Kosova ile yapılan normalleşme diyaloğu olduğunu ifade eden Scholz, bu akşam bu konuda görüşmeler yapılacağını kaydetti.

Scholz, "Tüm konular diyalog içinde ele alınmalı. Tüm taahhütler yerine getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Kosova ile yürütülen diyalogda ilerleyecek güce sahip olacaklarını belirterek bunun elbette kolay olmayacağını söyledi.

"Bizim açımızdan bir uzlaşmaya varmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullanan Vucic, ancak mutabakata varılmasının sadece kendilerine bağlı olmadığını aktardı.

Vucic, Ukrayna'daki savaşa ilişkin Sırbistan'ın Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'nde iki kez tutumunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Sırbistan'ın Avrupa yolunda olduğunu ifade eden Vucic, anketlerde "AB üyeliği talebinin" popüler sonuç olmamasına rağmen bu yolu takip edeceklerini belirtti.