Scholz: "Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işaret"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta Avrupa Birliği'nin (AB) şimdiye kadar bir arada durmayı başarmasının iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvede Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı geliştirecekleri politikayı ele alacaklarını belirtti.

"(Rusya-Ukrayna savaşına karşı) Avrupa'nın şimdiye kadar bir arada durmayı başarması, iyi bir işarettir." diyen Scholz, gelecekte de bunun başarılacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Scholz, petrol ambargosu konusunda bu birlikteliğin bozulabileceğinin hatırlatılması üzerine de, bu konuda iyi ve yapıcı görüşmelerin yapıldığını duyduğunu söyledi.

Bir fikir birliğine varılabileceğini vurgulayan Scholz, "Gerçekten bunun böyle olacağını önceden kimse söyleyemez. Ama duyduğum her şey bir fikir birliği olabilirmiş gibi geliyor. Er ya da geç de bu olacaktır." dedi.

Scholz, ortak hareket etmeye karar verildiğinde tüm ülkelerin özel durumlarının dikkate alınması gerektiğini aktararak, "Bunu geçmişte yaptık, gelecekte de böyle yapacağız." diye konuştu.

AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya sağlanacak destek, Rusya'ya yaptırımlar, enerji, gıda güvenliği ve savunmayı içeren başlıkları görüşmek üzere iki günlük zirve için Brüksel'de toplanacak.