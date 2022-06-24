Scholz: "Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Scholz: "Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir"

24.06.2022 12:19
Scholz: "Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Batı Balkan ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik olasılığını desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Batı Balkan ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik olasılığını desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

Olaf Scholz, Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB'ye üyelik perspektifi bulunan 6 Balkan ülkesinin Avrupa yolunda hızla ilerleme kaydettikleri için Almanya'nın kendilerini destekleyeceğine güvenebileceğini vurgulayarak "Bu, uzun süredir devam eden bir yol. Bu nedenle, son yıllarda bu bölge vatandaşlarının ve ülkelerinin gösterdiği birçok çaba için hızlı ve görünür başarılar artık görünür olmalıdır. Biz bunun için duruyoruz. Bu 6 ülke için bu üyelik olasılığını desteklemekte kararlı olacağız. Bu ülkeler AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir." dedi.

Scholz ayrıca, 27 AB ülkesinin Moldova ve Ukrayna'ya "AB'ye adaylık statüsü" vermesini büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Alman Şansölye, Rusya'nın gaz ihracatını kesmesi durumunda Avrupa'nın ne yapabileceği konusundaki soruya da "Rusya'dan fosil kaynakları ithal etmenin getirdiği zorluklara karşı çok ama çok dikkatli bir şekilde hazırlandık. Bu nedenle kömüre ve petrole çok erken bir aşamada yaptırımlar getirmekle kalmadık, altyapımızı örneğin diğer ülkelerden de gaz ithal edebilecek şekilde geliştirmek için tüm önlemleri aldık. Bu, şimdi daha da hızlandırılması gereken bir çaba. Elbette bu konuyla ilgili büyük zorluklar var ancak bunun hakkında da konuşacağız." cevabını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve Kovid-19 salgını etkisiyle büyük küresel ekonomik zorluklarla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Scholz, "Bu zorlu ekonomik durumu birlikte ve birbirimizle tartışmamız ve aynı zamanda bakış açıları geliştirmemiz önemli." diye konuştu.

Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova uzun zamandır AB'ye tam üye olmak için çalışıyor.

YORUMLAR
500
Bosnalı ve Hırvat siyasiler, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmemesini eleştirdi Bosnalı ve Hırvat siyasiler, Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verilmemesini eleştirdi Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı G7 ülkeleri Ukrayna'dan tahıl koridoruna destek verdi G7 ülkeleri Ukrayna'dan tahıl koridoruna destek verdi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz: 'Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 18:51:56. #1.12#
SON DAKİKA: Scholz: "Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement