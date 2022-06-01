Scholz: "Batı Balkan ülkeleriyle AB'ye katılım müzakereleri en kısa sürede başlamalı" - Son Dakika
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Scholz: "Batı Balkan ülkeleriyle AB'ye katılım müzakereleri en kısa sürede başlamalı"

01.06.2022 21:38
Scholz: "Batı Balkan ülkeleriyle AB'ye katılım müzakereleri en kısa sürede başlamalı"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkanlar'daki ülkelerle Avrupa Birliği'ne (AB) katılım görüşmelerinin mümkün olan en kısa sürede başlatılmasını istedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkanlar'daki ülkelerle Avrupa Birliği'ne (AB) katılım görüşmelerinin mümkün olan en kısa sürede başlatılmasını istedi.

Scholz, başkent Berlin'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile görüşmesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede birçok konunun yanında Batı Balkanlar'ın geleceğini önemli bir konu olarak gördüğünü ifade eden Scholz, "Batı Balkan ülkeleriyle mümkün olan en kısa sürede AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması ve burada ilerleme sağlanmasını kişisel olarak önemli görüyorum." dedi.

Scholz, bu katılımın herkesin çıkarına olacağını vurgulayarak, "Çünkü bu, Birliği güçlendirir ve Balkanlarda istikrarı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sebeple Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile AB'ye katılım müzakerelerinin pratikte başlamasının önemli olduğunu vurgulayan Scholz, Batı Balkanlar'daki diğer ülkelerle ilgili de bu konuda ilerleme sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Plenkovic ile enerji politikasını da ele alacaklarını aktaran Scholz, buradaki hedefin enerji ithalatında bağımlılığı azaltmak, enerji fiyatlarını kontrol altına almak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek olduğunu belirtti.

Scholz, AB Komisyonu'nun Hırvatistan'ın avroya geçmeye hazır olduğuna ilişkin yayınladığı rapora da değinerek "Bu, iyi bir gün." diye konuştu.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de, AB Komisyonu raporuna ilişkin memnuniyetini dile getirerek, "Burada, Avro Bölgesine katılma stratejimizde yaptığımız ciddi çalışmamız takdir ediliyor." dedi.

Plenkovic, Avrupa Parlamentosu'nun da olumlu karar vermesini beklediklerini söyledi.

Hırvatistan'ın, Schengen Bölgesi'ne de girmek istediğini anlatan Plenkovic, bu konuda kriterleri yerine getirdiklerini ve konunun AB'de gündeme alınmasını beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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