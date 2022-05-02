Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti istenmediği için Ukrayna'ya gitmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti istenmediği için Ukrayna'ya gitmiyor

02.05.2022 23:21
Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti istenmediği için Ukrayna'ya gitmiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin, kendisinin bu ülkeyi ziyaret etmesinin önünde bir engel teşkil ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin, kendisinin bu ülkeyi ziyaret etmesinin önünde bir engel teşkil ettiğini söyledi.

Scholz, ZDF televizyon kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin soruları cevapladı.

Ukrayna'ya ne zaman gideceğine ilişkin bir soruya cevap veren Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin reddedilmesinin kayda değer bir olay olduğunu belirtti.

Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu belirterek, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez' denmesi olamaz." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya verilen destekte tereddütlü davrandığına ilişkin suçlamaları reddeden Scholz, Ukrayna yapılan mali ve askeri yardımın Ukrayna ordusunun savaşta uzun süre dayanmasına katkı sağladığını savundu.

Scholz, Ukrayna ordusuna desteğin süreceğini ifade etti.

NATO'nun bu savaşa katılmayacağını yineleyen Scholz, "Hedefimiz Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesidir. Rusya kazanmamalı ve Ukrayna kaybetmemeli." ifadelerini kullandı.

Şansölye Scholz, selefi Angela Merkel ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

Zelenski, Steinmeier'in ziyaretini reddetmişti

Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri, Nisan ortasında Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin. Steinmeier'i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.

YORUMLAR
500
'Kiev Çevresinde Bin 150 Ceset Bulundu' 'Kiev Çevresinde Bin 150 Ceset Bulundu' Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Bayram kutlamaları bir arada yaşamamızın bir parçasıdır' Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Bayram kutlamaları bir arada yaşamamızın bir parçasıdır'

Walter Steinmeier, cumhurbaşkanı, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti istenmediği için Ukrayna'ya gitmiyor - Son Dakika


Son Dakika
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 23:27:43. #1.11#
SON DAKİKA: Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti istenmediği için Ukrayna'ya gitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement