Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında - Son Dakika
Üye Girişi

Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında

15.03.2022 16:33
Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Ankara ziyareti Alman basınında geniş yer buldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Ankara ziyareti Alman basınında geniş yer buldu.

Welt gazetesi "Şansölye Ankara'ya ilk ziyaretini yakınlaşmak için kullanıyor" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Olaf Scholz'ün, Rusya'nın saldırganlığını kınamakta ortak bir tutum sergilediğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya- Ukrayna ihtilafında kendisini arabulucu olarak gösterdiği belirtilen haberde, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da ilk defa üst düzey bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Süddeutsche gazetesi de "Olaf Scholz kriz nedeniyle Türkiye'yi ziyaret etti" başlığıyla verdiği haberde, Scholz'ün, Ankara ziyaretiyle ilk ziyaretler dizisini devam ettirdiği belirtildi.

Haberde, "Aslında bunlara kriz ziyaretleri de denilebilir. Washington, Kiev ve Moskova ziyaretlerinde söz konusu olan bir savaşı önlemekti. Ancak şimdiki ziyaretinin amacı yıkıcı Rus saldırılarını durdurmak ve Ukrayna'da ateşkes sağlamak. Scholz, 'bir an önce ateşkes olması gerektiği' konusunda Erdoğan ile 'tamamen mutabık' olduğunu söyledi." değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'nin de İsrail gibi hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğu vurgulanan haberde, İsrail gibi Türkiye'nin de Batı'ya ait olmakla birlikte Rusya'ya yönelik büyük ekonomik yaptırımlara katılmadığı kaydedildi.

Scholz'ün, Boğaz'ı savaş gemilerine kapattığı için Türkiye'ye övgüde bulunduğu belirtilen haberde, diplomatik düğümler arasında olsa dahi Scholz'ün açıkça Türkiye ile bağları kaybetmek istemediğinin altı çizildi.

ARD televizyonunda yer alan haberde, Scholz'ün, "İkimiz de Rusya'nın Ukrayna'daki şiddetli askeri harekatını kınama konusunda tam bir mutabakat içindeyiz ve bir an önce ateşkes olması gerektiği konusunda tamamen hemfikiriz." ifadeleri ön plana çıkarıldı.

Şansölye'nin, Türk hükümetinin diplomatik çabalarını açıkça övdüğü aktarılan haberde, Scholz ile Erdoğan'ın ekonomik ilişkileri de genişletmek istediğine dikkat çekildi.

Haberde, Scholz'ün Almanya'nın geleceğini, daha da çeşitlendirilmiş enerji arzını düşündüğü Türkiye'nin, hem yeşil hidrojen üretiminde hem de Rusya dışındaki ülkelerden doğal gazın transit ülkesi olarak burada önemli bir ortak olabileceği vurgulandı.

T-online sitesindeki haberde de Erdoğan ile Scholz arasındaki ortak basın toplantısında, Erdoğan'ın "sıcak bir atmosferden" söz ettiği ve Scholz'u "Türkiye'nin dostu ve müttefiki" olarak övdüğü, ayrıca Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Scholz'ün de kendi adına "dostça görüşme ve fikir alışverişi" için Erdoğan'a teşekkür ettiği, yakın ikili ilişkilerden bahsettiği belirtildi.

Haberde Şansölye'nin, "Türkiye'den gizli destek beklemeye gerek yok ve Berlin-Ankara ekseni sağlamdır. Montrö antlaşması uyarınca Boğazlar'ın savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz." sözlerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Büro Memur-Sen 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi Büro Memur-Sen 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi Son dakika haber! Konya'da Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı Son dakika haber! Konya'da Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı

Olaf Scholz, Türkiye, Ankara, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:59:59. #1.13#
SON DAKİKA: Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement