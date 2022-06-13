Scholz, İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü değiştirme girişimini eleştirdi - Son Dakika
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Scholz, İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü değiştirme girişimini eleştirdi

13.06.2022 23:20
Scholz, İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü değiştirme girişimini eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere'nin Brexit sonrası Kuzey İrlanda ile ticareti düzenleyen protokolde tek taraflı değişiklik yapma girişimini eleştirdiScholz, Slovakya Başbakanı Eduard Heger'i askeri törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere'nin Brexit sonrası Kuzey İrlanda ile ticareti düzenleyen protokolde tek taraflı değişiklik yapma girişimini eleştirdi

Scholz, Slovakya Başbakanı Eduard Heger'i askeri törenle karşıladı. İkili, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir soru üzerine İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü tek taraflı değiştirme girişimiyle ilgili konuşan Scholz, bunun İngiliz hükümetinin verdiği çok üzücü bir karar olduğunu belirtti.

Scholz, bu girişimin Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılan anlaşmalardan ayrılma anlamına geldiğini aktararak, "Bunun için bir sebep yok. AB buna birlikte bir tepki verecek." dedi.

" Ukrayna'nın silahlara ihtiyacı var"

Mevkidaşıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ele aldıklarını vurgulayan Scholz, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruması ve Rus saldırganlığına karşı koyması için Ukrayna'yı maddi, insani ve askeri olarak desteklediklerini söyledi.

Rusya'nın bu savaşı kazanmaması gerektiğini yineleyen Scholz, "Ukrayna'nın kendisini savunması için halen silahlara ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Scholz, savaş başladıktan sonra ülkesinin Ukrayna'ya silah verdiğini, savaşın bu kritik döneminde Almanya'nın desteğini genişleteceğini ve Ukrayna'ya hava savunma sistemini sağlayacağını anlattı.

Ukrayna'ya silah tedarik edilmesinin ortaklarla eşgüdüm içinde gerçekleştiğini ifade eden Scholz, "Güvenlik çıkarlarımıza ve müttefikliğimizden kaynaklanan yükümlülüklerimizin de yerine getirilmesine dikkate alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Balkanlardaki ülkelerin AB üyeliği

Scholz, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın AB'ye yaptığı üyelik başvurusunun önemli rol oynayacağının altını çizdi.

Bu zirve öncesinde Batı Balkanlardaki ülkelerle bir toplantı yapılmasının planlandığı bilgisini paylaşan Scholz, "Batı Balkan ülkelerine yönelik genişleme sözümüzü tutmamız gerektiğini vurgulamak benim için önemli. Onlar AB'ye aittir." şeklinde konuştu.

Scholz, Heger ile enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve bu konudaki bağımlılıkların azaltılmasını da ele aldıklarını belirterek, bu konuda nasıl birlikte çalışacaklarını aktardı.

Slovakya Başbakanı Heger de Almanya'nın Hollanda ve ABD ile ülkesine hava savunma sistemi verdiğini, Slovakya'nın da Ukrayna'ya S-300 sistemini sağladığını hatırlatarak, bunun Ukraynalılara yardım ettiğini ve hayat kurtardığını söyledi.

Heger, Scholz'tan Almanya'nın sağladığı sistemin gerektiği kadar ülkesinde konuşlandırılmasını talep etti.

Ukrayna'nın AB üyelik başvurusu konusunda görüşmelerin devam etmesi gerektiğini ve Slovakya'nın Ukrayna'nın AB perspektifini desteklediğini dile getiren Heger "Kestirme olmaması lazım. Tüm koşulların yerine getirilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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İngiltere, AB'yle imzaladığı protokolü tek taraflı değiştirmek için harekete geçti İngiltere, AB'yle imzaladığı protokolü tek taraflı değiştirmek için harekete geçti Avrupa'nın lüks mekanlarına Türk imzası Avrupa'nın lüks mekanlarına Türk imzası
Kaynak: AA

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