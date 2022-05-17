Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın "hızla NATO'ya üye olacağından" ümitli - Son Dakika
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Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın "hızla NATO'ya üye olacağından" ümitli

17.05.2022 20:47

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Liechtenstein Başbakanı Daniel Risch'in salona girişi Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamaları Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın "hızla NATO'ya üye olacağından" ümitli BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın "hızlı şekilde NATO...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Liechtenstein Başbakanı Daniel Risch'in salona girişi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamaları Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın "hızla NATO'ya üye olacağından" ümitli

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın "hızlı şekilde NATO üyesi olacağından ümitli olduğunu" söyledi.

Scholz, Liechtenstein Başbakanı Daniel Risch ile yaptığı ortak basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülkenin NATO üyeliğini desteklediğini aktaran Scholz, "Ben, NATO Genel Sekreteri gibi bunun Türkiye dahil tüm NATO ülkelerinin desteğiyle başarılı olacağından ümitliyim." ifadesini kullandı.

Scholz, "(Türkiye) Mevcut ihtilaf durumunda birçok yapıcı katkıda bulundu. Sadece İstanbul Boğazı'yla ilgili pasajın uygulanması kararına işaret etmek istiyorum. Bundan dolayı ümitli olabileceğimize inanabiliriz." dedi.

"Avrupa için tarihi bir adım"

İsveç ve Finlandiya hükümetlerinin NATO'ya başvurma kararı aldığına işaret eden Scholz, "Bu, savunma ittifakı ve Avrupa için tarihi bir adımdır." diye konuştu.

Scholz, iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına ve bundan kaynaklanan Avrupa'daki güvenlik durumunun değişmesine tepki gösterdiğini vurgulayarak, Alman hükümetinin iki İskandinav ülkesinin bağımsız şekilde aldıkları kararı memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Almanya'nın bu iki ülke ile güvenlik politikaları konusunda yakın ilişkilere sahip olduğunu aktaran Scholz, "NATO, ittifakta ortak değerleri paylaştığımız ve her zaman birbirimizin yanında olduğumuz fikrine dayanmaktadır. İttifak bir savunma ittifakıdır." ifadelerini kullandı.

Scholz, bu ittifakın kimseye karşı olmadığını ve müttefiklerin korumasını ve güvenliğini garanti ettiğini anlattı.

Alman Şansölyesi, ülkesinin iki ülkenin başvurusunu hızla onaylayacağının altını çizerek diğer ülkelere de bunu yapması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinin 51. maddesinde ülkelerin karşılıklı koruma yükümlüğüne sahip olduğuna işaret eden Scholz, "Finlandiya ve İsveç'e yapacağımız üst düzey siyasi ziyaretlerle bunu düzenli olarak vurgulayacağız ve özellikle Baltık Denizi bölgesinde ve ortak tatbikatlarla askeri iş birliğimizi yoğunlaştıracağız." dedi.

Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın hızla NATO'ya üye olacağından ümitli
Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın hızla NATO'ya üye olacağından ümitli
Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın hızla NATO'ya üye olacağından ümitli
Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın hızla NATO'ya üye olacağından ümitli

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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