Scholz, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşına askeri olarak müdahale etmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Scholz, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşına askeri olarak müdahale etmeyeceğini söyledi

17.03.2022 14:54
Scholz, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşına askeri olarak müdahale etmeyeceğini söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa NATO'nun askeri olarak müdahale etmeyeceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa NATO'nun askeri olarak müdahale etmeyeceğini belirtti.

Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ihtilafı çözmek için tüm barışçıl yolları reddettiğini ve komşusuna saldırarak korkunç bir savaşı başlattığını ifade etti.

Ukrayna'daki insanların bu yüzden her gün acı çektiğine işaret eden Scholz, "Ukrayna'daki insanların kaderleri bizi derinden etkiliyor. Bugün, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy etkileyici sözlerle Federal Mecliste konuşma yaptı. Biz, Ukrayna'nın yanındayız." diye konuştu.

Scholz, yönetimi tarafından kendi komşularına karşı anlamsız savaş için gönderilen genç Rusların kaderlerinin de kendisini etkilediğini vurgulayarak "Bu gençlerin kaderlerinin, Rusya'da da bilinmesi önemlidir. Rusya'daki herkes, ölümlerinden ve yaralanmalarından yalnızca Başkan Putin'in sorumlu olduğunu bilmelidir." dedi.

"İttifak'ın, tüm müttefiklerin güveninin sağlanması için hazırlıklı olması lazım"

Savaşta hızlı şekilde ateşkes sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizen Scholz, Rus saldırganlığına karşı koymada ve ülkelerini savunmada Ukraynalıların yanında olduklarını kaydetti.

Scholz, Almanya'nın buna katkı sağlamaya devam edeceğine dikkati çekerek "NATO, bu savaşa askeri olarak müdahale etmeyecektir. Bu açıktır ve söylenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg ile yapacağı görüşmede, bu savaşın NATO'yu nasıl etkilediğini ve ne gibi sonuçları olduğunu ele alacağını belirten Scholz, "İttifak'ın, tüm müttefiklerin güveninin sağlanması için hazırlıklı olması lazım. Kayıtsız şartsız bunu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi için birçok kararın alındığını ifade eden Scholz, Almanya'nın bu konuda da katkı yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Scholz, Almanya'nın caydırıcı önlemler ve savunma için daha fazla yatırım yapma kararını aldığını belirtti.

"Putin, savaşı sona erdirmeli"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Almanya'nın, Avrupa'nın ve transatlantik ittifakın merkezinde bulunduğunu ve Avrupa'nın güvenliği için önemli rol oynadığını söyledi.

"Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, barışı sarstı ve dünyayı derinden şoke etti." diyen Stoltenberg, kendilerini savunmak için mücadele eden Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Stoltenberg, Ukrayna'ya çeşitli şekillerle destek veren Almanya'ya teşekkür ederek, Almanya'nın 100 binin üzerinde Ukraynalı mülteci alarak dayanışma gösterdiğini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, "NATO, bu çatışmanın daha fazla tırmanmasına izin vermeme sorumluluğuna sahiptir çünkü bu daha da tehlikeli olur. Herkese daha fazla acı, ölüm ve yıkım getirir. Bu, Başkan Putin'in savaşıdır. O bunu (savaşı) sona erdirmeli. Birliklerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasi yoluna girmeli." ifadesini kullandı.

Putin'in yaptırımlar nedeniyle büyük bedel ödediğini belirten Stoltenberg, diplomatik çözüm bulmadaki çabaları ve uluslararası alanda yaptırımların uygulanması için oynadığı rolünden dolayı Scholz'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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