Son Dakika Haberleri: Scholz: Olası bir ekonomik krize milyarlarca euro ile karşı konulabilir
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Scholz: Olası bir ekonomik krize milyarlarca euro ile karşı konulabilir

51 dakika önce

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, 'Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca euro ile karşı koyabilecek durumdayız' dedi.

Scholz: Olası bir ekonomik krize milyarlarca euro ile karşı konulabilir, System.String[]

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, 'Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca euro ile karşı koyabilecek durumdayız' dedi.

Başbakan Yardımcısı, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:10 
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