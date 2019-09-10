Scholz: Olası bir ekonomik krize milyarlarca euro ile karşı konulabilir
51 dakika önce
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, 'Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca euro ile karşı koyabilecek durumdayız' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:10
ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!