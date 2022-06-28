Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız - Son Dakika
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Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız

28.06.2022 17:12
Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek yıllarda savunmaya yılda ortalama 70-80 milyar avro yatırım yapacaklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek yıllarda savunmaya yılda ortalama 70-80 milyar avro yatırım yapacaklarını söyledi.

Scholz, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Federal Meclis'in büyük çoğunlukla Alman ordusu için 100 milyar avroluk özel fon oluşturulmasını onayladığını ve ülkede savunmaya daha fazla para harcanmasının desteklendiğini anımsattı.

"Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda ortalama 70-80 milyar avro harcayacağız." diyen Scholz, bunun da Almanya'yı, Avrupa'da savunmaya en çok para yatıran ve aynı zamanda en büyük konvansiyonel orduya sahip ülke yapacağını belirtti.

Scholz, bunun NATO'nun savunma ve operasyon kabiliyeti için de önemli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız - Son Dakika
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