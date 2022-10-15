Scholz, Portekiz ve İspanya başbakanlarıyla Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştü - Son Dakika
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Scholz, Portekiz ve İspanya başbakanlarıyla Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştü

15.10.2022 00:50
Scholz, Portekiz ve İspanya başbakanlarıyla Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz'un başkenti Berlin'deki Başbakanlık Binası'nda Costa ve Sanchez ile yaptığı görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna karşı başlattığı savaştan dolayı Avrupa'daki güvenlik durumunu görüşen 3 başbakan, gerektiği sürece Ukrayna'ya destek verileceğini vurguladı.

Scholz, Costa ve Sanchez'in bunun dışında 20-21 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde ele alınacak bazı konuları da görüştüğü belirtilen açıklamada, 3 başbakanın yüksek enerji fiyatlarının sebep olduğu zorluluklara karşı Avrupa'da acil ortak cevaplar verilmesi gerektiği konusunda anlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Alman, Portekiz ve İspanyol liderlerinin Avrupa'nın arz güvenliğini sağlamak için enerji kaynaklarını çeşitlendirilmesinin ve AB ülkeleri arasında enerji hatlarının inşasının hızlandırılmasının önemini vurguladığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz, Portekiz ve İspanya başbakanlarıyla Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştü - Son Dakika

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