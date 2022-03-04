Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
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Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

04.03.2022 17:48
Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, iki liderin 1 saat süren görüşmede farkı görüşleri paylaştığını aktararak, "Şansölye, derin endişesini dile getirdi. Günlerdir Ukrayna'dan kötü görüntüler ve bilgiler geliyor. Scholz, Rus yönetimine tüm çatışmaları derhal durdurmaya ve çatışmaların olduğu bölgelere insani yardımın erişimine izin vermeye çağırdı." ifadesine yer verdi.

Putin ve Scholz'un yakın zamanda başka görüşmeler yapma konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Hebestreit, "Başkan Putin, Şansölye Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Olaf Scholz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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